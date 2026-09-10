Comerciantes de Pilar proponen decorar el centro con guirnaldas luminosas

La iniciativa busca embellecer el microcentro para atraer más clientes durante las fiestas. SCIPA respalda la propuesta, mientras la Cámara de Comercio alerta sobre el endeudamiento de los locales.

Un grupo de comerciantes del centro de Pilar presentó una propuesta para colocar guirnaldas luminosas en las principales calles comerciales con el objetivo de crear un ambiente más atractivo para los vecinos y potenciar las ventas de cara a las fiestas de fin de año.

La idea surgió de reuniones barriales y ya cuenta con el apoyo de la Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines (SCIPA), que considera que una mejor iluminación y decoración navideña puede marcar la diferencia en un contexto económico complicado.

Según los impulsores, las guirnaldas no solo mejorarían la imagen del centro sino que también invitarían a las familias a recorrer las vidrieras con más ganas. La propuesta incluye puntos específicos del microcentro donde se colocarían las luminarias, aunque todavía se evalúa el costo y la forma de financiamiento.

Por otra parte, la Cámara de Comercio de Pilar volvió a advertir sobre la difícil situación que atraviesan muchos locales por el endeudamiento acumulado. En ese marco, anticiparon que reclamarán al Banco Central de la República Argentina un régimen especial de tasas para los deudores, que permita aliviar la presión sobre los comerciantes que vienen arrastrando créditos tomados en los últimos años.

Los referentes del sector señalaron que, sin medidas concretas de alivio financiero, muchas familias que tienen sus negocios en Pilar corren riesgo de no poder sostenerse hasta fin de año. La combinación de costos altos, ventas irregulares y tasas de interés elevadas es la principal preocupación que se repite en cada encuentro vecinal.

Desde la redacción de Derqui Noticias seguimos de cerca estas iniciativas que surgen del propio barrio. Los vecinos que quieran sumarse o conocer más detalles sobre la propuesta de las guirnaldas pueden pasar por las reuniones que organiza SCIPA en el centro de Pilar.

La idea de decorar las calles no es nueva, pero cobra fuerza este año ante la necesidad de reactivar el consumo local. Si se concreta, podría ser el puntapié para otras mejoras que los comerciantes vienen pidiendo desde hace tiempo, como el mantenimiento de veredas y mayor seguridad en el horario nocturno.

En las próximas semanas se espera que las entidades comerciales definan los pasos a seguir tanto para la decoración navideña como para el reclamo ante las autoridades nacionales. Los resultados de estas gestiones impactarán directamente en el día a día de las familias que viven del comercio en el partido.