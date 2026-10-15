Debut del patín artístico del Atlético Pilar en torneo amistoso en Escobar

Las patinadoras de la escuela del Club Atlético Pilar participaron por primera vez en una competencia oficial, compartiendo pista con otras academias CONI en el Torneo Amistoso organizado por Club Puertos.

Las patinadoras de la escuela de patín artístico del Club Atlético Pilar tuvieron su esperado debut en competencia. El evento se llevó a cabo este jueves en Escobar, en el Torneo Amistoso organizado por el Club Puertos, donde compartieron la pista con deportistas de otras sedes de Academias CONI.

Según el informe del club, esta participación marca un nuevo paso en el crecimiento de la escuela, que viene trabajando hace tiempo para preparar a sus alumnas en la disciplina. Fue la primera vez que las chicas de Pilar salieron a competir de manera formal, lo que representa un logro importante tanto para las deportistas como para los profesores y familias que acompañan el proyecto.

El patín artístico es una actividad que combina técnica, elegancia y esfuerzo físico, y en los últimos años ganó cada vez más adeptos en el partido. Desde el Club Atlético Pilar impulsaron la creación de esta escuela con el objetivo de brindar un espacio de formación de calidad cerca de casa, evitando que las familias tengan que viajar largas distancias para practicar.

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En este torneo amistoso, las patinadoras pudieron mostrar lo aprendido en los entrenamientos y vivir la experiencia de competir frente a pares de otras instituciones. Estos eventos de carácter no oficial suelen servir como primer acercamiento al ambiente competitivo, permitiendo a las debutantes ganar confianza antes de torneos de mayor exigencia.

Desde la institución destacaron el compromiso de las chicas y el acompañamiento de sus familias, que se hicieron presentes para alentarlas en este estreno. La experiencia servirá para seguir trabajando en la preparación de las alumnas y proyectar nuevas participaciones en el futuro cercano.

Para los vecinos de Presidente Derqui, Del Viso, Pilar centro y alrededores que tengan hijas interesadas en el patín artístico, esta noticia confirma que el Club Atlético Pilar ofrece una opción local y en crecimiento. Quienes quieran conocer más sobre la escuela o cómo sumarse pueden acercarse directamente a las instalaciones del club.