Sebastián Neuspiller participó de la apertura de los Juegos Nacionales para Adultos Mayores

El concejal de Pilar y director nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano encabezó el acto inaugural del evento que reúne a 1400 representantes de todo el país.

En el marco de la apertura de los Juegos Nacionales Adultos Mayores, el concejal de Pilar Sebastián Neuspiller cumplió un rol protagónico como director nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano de la Nación.

El evento reúne a 1400 representantes de distintas provincias que competirán en diversas disciplinas adaptadas a esta etapa de la vida. La ceremonia de apertura se realizó este martes 29 de septiembre de 2026 y marca el inicio formal de la competencia.

Desde su cargo nacional, Neuspiller viene impulsando políticas que promueven la actividad física entre los adultos mayores, entendiendo al deporte como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida, fomentar la integración y prevenir el aislamiento.

Los Juegos Nacionales Adultos Mayores se consolidan como uno de los programas más importantes a nivel federal para esta franja etaria. Participantes de todo el país viajan para compartir no solo la competencia deportiva sino también el aspecto social y recreativo que caracteriza a estos encuentros.

En Pilar y en el resto del partido, numerosas personas de la tercera edad ya han participado en ediciones anteriores, representando a la zona noroeste del conurbano bonaerense con muy buenos resultados tanto deportivos como en el espíritu de camaradería.

Las disciplinas incluyen desde atletismo adaptado, natación, tenis de mesa, bochas, tejo y ajedrez, entre otras, todas pensadas para que puedan practicarse con seguridad y disfrutarse plenamente.

La presencia de Neuspiller en la apertura refuerza el compromiso del municipio y de las autoridades nacionales con el desarrollo deportivo inclusivo y federal, especialmente enfocado en quienes más beneficios obtienen del movimiento y la vida activa.