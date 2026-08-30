Sheraton Pilar presenta velada exclusiva con Vilma Palma e Vampiros

El hotel de la ruta 8 invita a una noche de música en vivo, cena y baile este sábado 12 de septiembre en el Salón Los Girasoles. Una propuesta que combina hits de los 90 con gastronomía de primer nivel.

El Sheraton Pilar Hotel & Convention Center suma una nueva fecha a su ciclo de veladas exclusivas. Esta vez el protagonista será Vilma Palma e Vampiros, la mítica banda argentina que volverá a hacer bailar a los vecinos del partido con sus clásicos.

La cita está programada para el sábado 12 de septiembre, desde las 21 hasta las 3 de la madrugada, en el elegante Salón Los Girasoles del complejo ubicado sobre la ruta 8. La propuesta combina un show en vivo con una cena de varios pasos y servicio de barra libre, según informó el propio hotel.

Vilma Palma e Vampiros, originarios de La Plata, llegaron al gran público en los años 90 con temas como “Auto Rojo”, “Fondo Profundo” y “La Pachanga”, canciones que todavía suenan fuerte en fiestas y boliches de la zona norte del conurbano. La banda liderada por Mario “Paco” Sancineto promete repasar su repertorio más conocido y algunos temas nuevos para el público de Pilar y Derqui.

Desde el Sheraton destacan que se trata de una experiencia pensada para disfrutar en pareja o con amigos, con un ambiente íntimo pero bailable y la comodidad de no tener que trasladarse lejos después del show. El salón cuenta con capacidad limitada, por lo que desde la organización recomiendan reservar con anticipación.

Esta no es la primera vez que el Sheraton Pilar organiza este tipo de noches musicales con artistas de trayectoria. En ediciones anteriores pasaron otros nombres reconocidos del rock y la cumbia nacional, consolidando una agenda que se ha convertido en referencia para quienes buscan salir a divertirse cerca de casa sin llegar hasta Capital.

Los tickets ya están a la venta a través de los canales oficiales del hotel. La propuesta incluye el show completo, cena y bebidas durante toda la velada. Para más información se puede consultar el sitio web o las redes sociales del Sheraton Pilar.

Fuente: Pilar Hoy