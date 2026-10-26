Detuvieron a un hombre que citó a un financista para comprar dólares y terminó robándole

La Sub DDI de Pilar detuvo a un sujeto de 38 años acusado de robar 3 millones de pesos y un celular tras simular una compra de dólares en la estación de Pilar. Los allanamientos se realizaron en Moreno.

Un hombre de 38 años fue detenido por personal de la Sub DDI de Pilar acusado de haber simulado una operación de compra de dólares para robarle a un financista de 29 años.

El hecho ocurrió el 9 de octubre pasado en las inmediaciones de la estación del Ferrocarril San Martín de Pilar. Según la investigación, el acusado citó a la víctima con la excusa de adquirir 20 mil dólares. Una vez en el lugar, intentó arrebatarle un bolso con dinero, se produjo un forcejeo y el financista logró arrojar parte del efectivo al patio de una casa vecina.

No conforme con eso, el delincuente se apoderó de 3 millones de pesos y un teléfono celular que estaban dentro del auto de la víctima. Tras el robo, huyó con rumbo al partido de Moreno.

Las tareas investigativas incluyeron el relevamiento de las cámaras de monitoreo de la Secretaría de Seguridad de Pilar, que permitieron identificar tanto al autor material como el vehículo utilizado y la ruta de escape. Esa información fue clave para avanzar en la causa.

El viernes 23 de octubre se llevaron a cabo dos allanamientos en el barrio Las Catonas de Moreno. En los procedimientos se detuvo al imputado de 38 años, se secuestró el automóvil Volkswagen Gol que fue usado en el hecho, se recuperaron 500 mil pesos en efectivo, el celular de la víctima y otros elementos de interés para la causa.

El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreitas, bajo la carátula de “robo agravado”.

Desde la Secretaría de Seguridad de Pilar destacaron la rápida respuesta policial que permitió recuperar parte del botín y detener al responsable en menos de dos semanas.