Prisión preventiva para "Eluney", la viuda negra VIP de Pilar

La Justicia dictó prisión preventiva para Lourdes Milagros Rodríguez y su cómplice por un millonario robo con sumisión química en Pilar. Conocida como "Eluney", la mujer ya había sido mencionada en otros casos similares.

La Justicia de Pilar dictó la prisión preventiva para Lourdes Milagros Rodríguez, conocida en el ambiente como "Eluney" o la viuda negra VIP, y para su cómplice. La medida se tomó tras comprobar su participación en un millonario robo cometido bajo la modalidad de sumisión química.

Según los elementos reunidos, la mujer habría utilizado esta técnica para adormecer a sus víctimas y facilitar el robo de importantes sumas de dinero y objetos de valor. El caso, que se tramita en los tribunales locales, generó gran atención en el partido por el perfil que se le atribuye a la principal imputada.

Vecinos de Pilar y zonas aledañas como Derqui y Del Viso comentaron en los últimos días la noticia, que se difundió rápidamente en los grupos de WhatsApp de las juntas vecinales. Muchos se sorprendieron por el apodo que recibe y por la forma en que operaba, siempre en ambientes que la prensa describió como de alto nivel.

La investigación determinó que tanto Rodríguez como su acompañante participaron activamente en el hecho. Por esta razón, el juez decidió avanzar con la prisión preventiva mientras continúa el proceso. Desde el entorno judicial no se brindaron mayores detalles para no entorpecer la causa, pero se confirmó que la medida es por el robo específico bajo sumisión química.

Este tipo de delitos genera especial preocupación en la comunidad porque combina engaño, sustancias y un alto valor económico sustraído. En Pilar, donde la seguridad es uno de los temas que más se conversan en las ferias de los sábados y en las paradas de colectivo, este caso se suma a otros que mantienen alerta a vecinos y comerciantes.

Desde la Policía y los organismos judiciales del partido se insiste en la importancia de denunciar cualquier situación sospechosa. Mientras tanto, la causa sigue su curso con ambos imputados bajo la medida cautelar dictada este sábado 10 de octubre de 2026.

En los próximos días se espera que se amplíen las pericias y declaraciones, aunque por el momento no hay información oficial sobre nuevas detenciones o bienes recuperados. El seguimiento de esta nota continuará desde Derqui Noticias para informar a los lectores sobre los avances que surjan.