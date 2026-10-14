Guardianes de la Alimentación: jornada de juegos para niños en Pilar

Estudiantes de Nutrición de la Universidad Austral organizan una actividad lúdica para promover hábitos saludables en chicos y chicas. Se realizará este viernes 16 de octubre en la Posta Sanitaria Las Lilas.

Este viernes 16 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, se llevará a cabo en Presidente Derqui la jornada “Guardianes de la Alimentación”. La propuesta está pensada especialmente para niños y niñas y busca enseñarles de forma divertida la importancia de llevar hábitos alimentarios saludables.

La actividad estará a cargo de estudiantes de cuarto año de la carrera de Nutrición de la Universidad Austral. Se desarrollará en la Posta Sanitaria Las Lilas, de 12:30 a 14 horas. Allí, los más chicos participarán en juegos y propuestas lúdicas que les permitirán aprender sobre nutrición mientras se divierten.

La iniciativa combina educación y entretenimiento, un enfoque que suele dar buenos resultados a la hora de transmitir mensajes de prevención y cuidado de la salud a edades tempranas. En un contexto donde el sobrepeso y la obesidad infantil son preocupaciones crecientes en nuestro partido, este tipo de acciones resultan especialmente valiosas para las familias de Derqui y las localidades cercanas.

La Posta Sanitaria Las Lilas es un espacio habitual de atención primaria en la zona, por lo que resulta un lugar ideal para recibir a las familias que quieran sumarse con sus hijos. No requiere inscripción previa y está abierta a toda la comunidad.

Desde Derqui Noticias invitamos a los vecinos que tengan niños en edad escolar a aprovechar esta propuesta gratuita. Pasar un rato jugando y aprendiendo sobre qué comer, cómo combinar alimentos y por qué es importante moverse todos los días puede marcar una diferencia en los hábitos de toda la familia.

La jornada se enmarca en las actividades que se organizan cada año por el Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora el 16 de octubre. En Pilar, distintas instituciones suelen sumarse con propuestas educativas y de concientización dirigidas a la comunidad.