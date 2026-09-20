La Universidad de Pilar fue el stand más visitado de la Expo Educativa

Más de 7 mil estudiantes recorrieron la muestra donde la casa de estudios locales se llevó el mayor interés entre 39 universidades y centros de formación.

La Universidad de Pilar se convirtió en la gran atracción de la última Expo Educativa que se realizó en el partido. Su stand fue el más visitado por los jóvenes que asistieron a la muestra, superando a las demás propuestas académicas presentes.

Según los organizadores, más de 7 mil estudiantes pasaron por el evento donde se expusieron opciones de 39 universidades, tanto públicas como privadas, y varios centros de formación profesional. La Universidad de Pilar captó especialmente la atención de los chicos que están terminando la secundaria y buscan definir su futuro.

Ubicada en el corazón del partido, la universidad ofreció información detallada sobre sus carreras, modalidades de estudio y salidas laborales. Los visitantes pudieron charlar con docentes, estudiantes avanzados y personal de admisión, lo que generó un contacto más directo y cercano.

Vecinos de Derqui, Del Viso, Pilar centro y otras localidades del distrito aprovecharon la jornada para consultar sobre inscripciones, becas y las distintas propuestas que ofrece la institución. Muchos destacaron la comodidad de tener una universidad cerca de casa, sin necesidad de viajar todos los días a Capital.

La Expo Educativa se consolida año tras año como una de las actividades más importantes para la comunidad educativa del partido de Pilar. Sirve de puente entre los secundarios y las instituciones de nivel superior, permitiendo que los jóvenes conozcan de primera mano las opciones disponibles en la zona noroeste del conurbano.

Desde la Universidad de Pilar señalaron que el interés registrado confirma el crecimiento de la matrícula local y el rol cada vez más relevante que cumple la casa de estudios en la formación de profesionales del distrito. Las consultas más frecuentes giraron en torno a carreras vinculadas a la salud, la tecnología, la administración y las ciencias sociales.

Para los que no pudieron asistir, la universidad mantiene abiertas sus puertas para visitas guiadas y consultas presenciales en sus instalaciones. La iniciativa forma parte de las políticas municipales de promoción de la educación superior accesible para todos los vecinos del partido.