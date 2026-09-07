Guía completa para hacer la exposición policial por un robo en Pilar

Paso a paso, qué documentos llevar, dónde concurrir en cada localidad del partido y consejos prácticos para que tu denuncia quede registrada correctamente y sirva en la investigación.

Si sufriste un robo en Presidente Derqui, Del Viso, Manuel Alberti o cualquier barrio de Pilar, hacer la exposición policial es el primer paso obligatorio para que el hecho quede registrado y puedas avanzar con el seguro, la reposición de documentos o la investigación.

A diferencia de lo que muchos creen, no siempre hay que ir a la comisaría más cercana al lugar del hecho. En el partido de Pilar el sistema de denuncias se distribuye según el tipo de robo y la zona, y conocer las opciones evita dar vueltas innecesarias.

Dónde hacer la exposición según tu localidad

En Presidente Derqui y Villa Astolfi lo más directo suele ser la comisaría local o la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada. En Del Viso y Manuel Alberti, muchos vecinos terminan concurriendo a la seccional de Pilar centro porque allí funciona el sistema de recepción digital que agiliza el trámite.

Si el robo ocurrió en la vía pública o en tu domicilio, la opción más usada es la exposición en la comisaría territorial. Pero si además perdiste el DNI, la tarjeta de débito o el celular, podés sumar la exposición en la comisaría de la Mujer y la Familia o en la sede de la Policía de la Provincia que tiene atención 24 horas en la ruta 8.

Qué documentos y datos tenés que llevar

Prepará con anticipación: tu DNI original, cualquier comprobante que acredite el domicilio en Pilar (una factura de luz o el boleto de colectivo alcanza), y si tenés, la descripción más precisa posible de los objetos robados (marca, modelo, número de serie del celular o de la notebook, por ejemplo).

Si el robo fue con violencia o en tu casa, llevá también el número de teléfono de al menos un testigo que pueda confirmar el horario. No es obligatorio que la persona te acompañe, pero sí que figure su contacto en la exposición.

El paso a paso recomendado en 2026

Llamá primero al 911 o al 147 para que quede constancia inmediata del hecho. El operador te va a pedir datos básicos y muchas veces te indica a qué dependencia tenés que acercarte. Una vez en la comisaría, pedí expresamente “hacer exposición por robo”. En Pilar ya no se usa el libro de guardia para todos los casos: la mayoría se carga en el sistema digital provincial, lo que permite que la denuncia se vea en tiempo real en la fiscalía. Contá los hechos con la mayor cantidad de detalles posibles pero sin agregar suposiciones. Decí hora aproximada, lugar exacto (calle y entrecalles si las sabés), cómo fue el hecho y qué te sacaron. Si reconociste al autor o viste un vehículo, describilo sin exagerar. Revisá la copia que te entregan antes de firmar. Asegurate que figure correctamente tu nombre, el número de legajo y la fecha del hecho. Ese papel es tu comprobante para el seguro, para bloquear tarjetas o para pedir un nuevo DNI. Te puede interesar Guía completa para habilitar tu comercio en Pilar: pasos actualizados y consejos prácticos

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Casos especiales que cambian el trámite

Si te robaron en el tren o en la terminal de colectivos de Pilar, la exposición se puede hacer directamente en la comisaría ferroviaria que está dentro de la estación. Si fue dentro de un comercio, muchos dueños prefieren que el vecino haga la exposición en la seccional y luego ellos agregan la cámara de seguridad como prueba.

Para robos de autos o motos, el trámite se inicia en la comisaría pero después hay que pasar por el Registro Nacional de Reincidencia para obtener el certificado de no hurto, un papel que te van a pedir en la aseguradora.

Consejos de vecinos que ya pasaron por esto

Varios vecinos de Fátima y Manzanares que charlamos en las ferias de los sábados recomiendan ir a primera hora de la mañana. Evitás la fila de la tarde y los oficiales tienen más tiempo para tomar bien los datos.

Llevá una botella de agua y cargá el celular: el trámite puede llevar entre 40 minutos y dos horas según la cantidad de gente. Si perdiste el teléfono, andá con alguien que pueda quedarse con vos o pedir un remise de vuelta.

Qué pasa después de la exposición

Una vez cargada, la denuncia va a la Unidad Fiscal de Pilar. En la mayoría de los casos no te llaman de inmediato, pero si aparece algún elemento (el celular prendido en alguna parte, por ejemplo) la policía se comunica con vos al número que dejaste.

Guardá el comprobante en un lugar seguro. Te sirve para hacer el reclamo al seguro, para el trámite de reposición de documentos en el Registro Civil de Pilar y, si tenés que ir al banco, para bloquear cuentas.

Hacer la exposición policial no garantiza que recuperes lo robado, pero es la única forma de que el hecho exista oficialmente y de que las fuerzas de seguridad tengan datos reales sobre lo que está pasando en los barrios de Derqui y Pilar. Cuanto más precisa sea tu denuncia, más útil resulta para todos.

Si el robo incluyó violencia física o amenazas, no dudes en acercarte también a la comisaría de la Mujer y la Familia de Pilar, que tiene personal capacitado para acompañar estos casos con mayor sensibilidad.

Recordá que este trámite es gratuito y tu información está protegida por ley. No dejes pasar los días: cuanto antes hagas la exposición, mejor chance hay de que se investigue mientras los datos están frescos.