La Provincia pondrá en marcha el Consejo de Empleo Municipal

El gobierno bonaerense estableció las pautas para convocar este organismo, un viejo reclamo de los trabajadores municipales de todo el territorio provincial, incluido Pilar y Derqui.

La Provincia de Buenos Aires definirá en los próximos días las pautas concretas para poner en marcha el Consejo de Empleo Municipal, un espacio de diálogo que los gremios de trabajadores municipales vienen reclamando desde hace años.

Según informó Pilar a Diario, el organismo buscará mejorar las condiciones laborales, la capacitación y las políticas de empleo en los municipios bonaerenses. En el partido de Pilar, donde miles de empleados dependen de la comuna, esta noticia es seguida con atención por sindicatos y trabajadores de Derqui, Del Viso y Pilar centro.

El Consejo funcionará como un ámbito paritario en el que participarán representantes del gobierno provincial, de los municipios y de las organizaciones sindicales. Entre los temas que se abordarán se encuentran la carrera administrativa, la formación continua y las condiciones de trabajo en áreas como salud, obras públicas y atención al vecino.

Desde las juntas vecinales de Presidente Derqui y de otras localidades del partido, varios delegados manifestaron que este espacio puede servir para resolver problemas concretos que sufren a diario los empleados municipales, como la falta de elementos de protección o la sobrecarga de tareas en épocas de mayor demanda.

La medida llega en un contexto donde los municipios del conurbano norte, como Pilar, enfrentan desafíos para sostener los servicios con recursos ajustados. Los vecinos consultados en la zona de Derqui centro coinciden en que una mejor organización del empleo municipal termina impactando directamente en la calidad de los servicios que reciben: desde el estado de las calles hasta la atención en los centros de salud barriales.

Aunque aún no se difundieron las fechas exactas de la primera convocatoria ni la composición definitiva del Consejo, desde el gobierno provincial confirmaron que el anuncio formal se hará en breve. Los sindicatos locales ya anticiparon que participarán activamente para llevar las demandas específicas del partido de Pilar.

En Derqui Noticias seguiremos de cerca los avances de este Consejo y cómo impactará en la realidad cotidiana de los trabajadores municipales y de los vecinos de Presidente Derqui, Del Viso, Manuel Alberti y el resto de las localidades.