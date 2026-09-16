Guía práctica para reclamar baches y fallas de alumbrado en Pilar

Conocé los canales oficiales y los pasos concretos para reportar pozos en calles o luminarias apagadas en Presidente Derqui, Del Viso y el resto del partido. Información útil que sirve para mejorar el día a día del vecino.

Vivir en Presidente Derqui o en cualquiera de las localidades del partido de Pilar implica convivir con las calles que usamos todos los días. Cuando aparecen baches que complican el tránsito o cuando las luces de la vereda se apagan durante varias noches seguidas, el reclamo se vuelve una necesidad inmediata.

En los últimos años, el municipio reforzó los canales digitales para que los vecinos puedan reportar estos problemas sin tener que ir hasta una oficina. La clave está en saber exactamente dónde y cómo hacerlo para que el pedido llegue rápido al área correspondiente.

Pasos para reportar un bache en la calle

Lo primero es identificar con precisión la ubicación. Anotá la calle, la altura aproximada o la esquina más cercana y, si es posible, sacá una foto clara del pozo. Desde tu celular entrá a la aplicación Pilar App, disponible tanto para Android como para iOS. Una vez dentro, buscá la opción "Reclamos" o "Reportar problema" y seleccioná la categoría "Vía pública" o "Baches".

El sistema te pedirá que marques el punto exacto en el mapa, que agregues una descripción breve y que adjuntes la foto. Al confirmar, recibirás un número de seguimiento que te permite consultar el estado del reclamo las veces que necesites. Este mismo procedimiento sirve para reportar hundimientos, cordones rotos o cualquier irregularidad en el pavimento.

Otra vía es ingresar al sitio web oficial del Municipio de Pilar y buscar la sección de Atención al Vecino. Allí encontrarás un formulario similar al de la app. Muchos vecinos de Derqui y Manuel Alberti prefieren esta opción porque pueden completarla desde la computadora de casa.

Reclamar por alumbrado público defectuoso

Cuando una luminaria está fundida, parpadea o directamente no enciende, el procedimiento es parecido pero con una categoría distinta. En la app Pilar App elegí la opción "Alumbrado público" o "Luminarias". De nuevo, marcá la ubicación exacta en el mapa: es muy importante que indiques el número de poste si está visible o la casa más cercana.

En estos casos, agregar una foto nocturna ayuda mucho porque demuestra que la luz no funciona. El municipio suele priorizar estos reclamos por cuestiones de seguridad, especialmente en zonas de tránsito peatonal o cerca de paradas de colectivo.

Si preferís el contacto telefónico, podés llamar al 147, la línea de atención al vecino del partido. Aunque el horario de atención es diurno, los reclamos quedan registrados y derivados al área de Servicios Públicos. En Derqui, muchos vecinos combinan el llamado con el registro por app para tener el comprobante digital.

Consejos para que tu reclamo avance más rápido

Sé lo más específico posible con la ubicación. Decir "en Derqui centro" no es lo mismo que indicar "en la esquina de Avenida Ferrari y calle 11".

Adjuntá siempre fotos recientes. Una imagen vale más que una descripción larga.

Si el problema afecta a varias casas de tu cuadra, coordiná con los vecinos y hagan el mismo reporte. Los reclamos repetidos en la misma zona suelen tener mayor prioridad.

Guardá el número de seguimiento. Con él podés volver a consultar en la app o por web sin tener que repetir toda la información.

Evitá reclamos masivos o duplicados en un mismo día, porque eso puede saturar el sistema y demorar las respuestas.

En barrios como Villa Astolfi, Fátima o Manzanares, donde el crecimiento fue muy rápido, estos reportes han servido para que el municipio planifique intervenciones más grandes, como repavimentación de varias cuadras o reemplazo completo de lámparas LED.

Qué pasa después de hacer el reclamo

Una vez registrado, el pedido pasa al área de Obras o Servicios según el caso. El tiempo de respuesta varía según la urgencia y la cantidad de reportes similares. Problemas de alumbrado suelen resolverse antes que los baches, porque requieren menos maquinaria.

Si después de 15 o 20 días no ves movimiento, podés volver a ingresar con tu número de seguimiento y pedir una actualización. En algunos casos, el municipio publica en sus redes el detalle de las cuadras intervenidas cada semana, lo que permite a los vecinos estar al tanto.

Otras vías complementarias

Además de la app y el 147, en cada localidad funcionan las juntas vecinales. En Presidente Derqui, por ejemplo, muchos presidentes de junta reciben los pedidos personalmente y los elevan directamente al municipio. Si tu barrio tiene un grupo de WhatsApp activo, a veces ahí se organizan para hacer un listado único de reclamos y presentarlo en conjunto.

Recordá que el mantenimiento de calles y luminarias es una responsabilidad compartida. Mientras el municipio ejecuta las reparaciones, los vecinos cumplimos un rol clave al avisar rápido cuando algo falla. Un bache reportado a tiempo evita accidentes y un foco arreglado mejora la seguridad nocturna de toda la cuadra.

Con estos pasos claros, cualquier vecino de Pilar puede hacer su parte para que el partido esté en mejores condiciones. La próxima vez que veas una luz apagada en tu calle o un pozo que complica el paso del colectivo, no lo dejes pasar: abrí la app y reportalo. El cambio empieza con ese primer clic.