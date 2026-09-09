Qué se sabe de la variante Cicada de Covid detectada en la provincia

La variante BA.3.2, conocida como Cicada, fue hallada en tres residentes bonaerenses. Las autoridades sanitarias la monitorean por su capacidad de mutación.

La variante de Covid-19 denominada BA.3.2 y apodada “Cicada” fue detectada en tres residentes de la provincia de Buenos Aires, según informaron las autoridades sanitarias.

Por el momento no se registran casos confirmados en el partido de Pilar ni en Presidente Derqui, pero desde la Secretaría de Salud municipal recomiendan mantener las medidas habituales de prevención ante cualquier síntoma respiratorio.

Esta subvariante se caracteriza por su capacidad de mutación y está siendo monitoreada de cerca por su potencial de propagación. Los especialistas indican que, hasta ahora, no presenta un aumento significativo en la severidad de los cuadros, aunque insisten en la importancia de la vacunación actualizada.

En Derqui y las localidades del partido de Pilar, los centros de salud continúan ofreciendo testeos gratuitos ante la aparición de fiebre, tos o dificultad para respirar. Vecinos de barrios como Villa Astolfi, Manuel Alberti o Del Viso que presenten síntomas pueden acercarse a los CAPS más cercanos.

Desde el Municipio recuerdan que la mejor forma de protección sigue siendo completar los esquemas de vacunación y usar barbijo en espacios cerrados o con mucha gente si se pertenece a grupos de riesgo.

Las autoridades provinciales continúan con la vigilancia genómica para detectar posibles nuevos casos en el territorio bonaerense. Por ahora no se reportan internaciones asociadas específicamente a esta variante en la zona noroeste del conurbano.

Si tenés síntomas, lo más práctico es consultar en el centro de salud de tu barrio o llamar al 107 para recibir orientación. La recomendación general es no automedicarse y evitar el contacto cercano si se sospecha de contagio.