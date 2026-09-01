La Joaqui y J. Rei mostraron su apoyo a Callejero Fino tras su detención en Pilar

La cantante y el músico expresaron mensajes de respaldo al artista derquino, quien fue interceptado por la policía este domingo mientras conducía una camioneta sin patente con un arma no declarada en su interior.

El músico oriundo de Presidente Derqui, Callejero Fino, fue detenido este domingo en el partido de Pilar. Según informó Pilar a Diario, la policía interceptó la camioneta que manejaba, que no tenía patente visible, y en su interior se encontró un arma que no estaba declarada.

La noticia rápidamente trascendió en el ambiente del trap y el cumbia, y generó muestras de apoyo de colegas y amigos. Entre ellos se destacaron La Joaqui y J. Rei, quienes se manifestaron públicamente a través de sus redes sociales.

"Desde chiquitos para siempre", escribió La Joaqui en una historia que compartió, dejando en claro su respaldo al artista con quien comparte una larga amistad que viene desde la infancia en los barrios del conurbano.

Por su parte, J. Rei también expresó su apoyo al músico derquino en una publicación similar. Ambos mensajes se viralizaron en las últimas horas entre seguidores de la movida urbana local.

Callejero Fino es uno de los referentes del género que surgió y se consolidó en las localidades del partido de Pilar, especialmente en Derqui y zonas aledañas. Sus letras suelen reflejar la realidad de los barrios del noroeste del Gran Buenos Aires, lo que le valió un fuerte seguimiento entre los jóvenes de la zona.

Hasta el momento no se conocen detalles oficiales sobre el estado de la causa ni posibles fechas de audiencia. Desde el entorno del artista se espera que la situación se resuelva en las próximas horas.

Esta no es la primera vez que un músico local se ve involucrado en un procedimiento policial por tenencia de arma, un tema que suele generar debate en los grupos vecinales de Pilar y Derqui sobre seguridad y cultura barrial.

Los mensajes de La Joaqui y J. Rei se suman a otros que circularon en las últimas horas en los grupos de WhatsApp de la movida urbana del partido. La comunidad del trap y la cumbia sigue de cerca la evolución del caso, que por ahora se mantiene en el plano judicial.

Fuente: Pilar a Diario