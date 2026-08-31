La Justicia agravó la acusación contra Callejero Fino por portación ilegal de arma de guerra

El cantante fue interceptado en una camioneta sin patente en la zona de Pilar. La causa pasó de tenencia ilegal a portación de arma de guerra con numeración limada.

La Justicia decidió agravar la acusación penal contra el cantante de cumbia Callejero Fino, luego de que fuera interceptado en una camioneta sin patente en el partido de Pilar. Lo que inicialmente se había caratulado como tenencia ilegal de arma de fuego ahora pasó a ser investigado como portación ilegal de arma de guerra.

Según informó Pilar a Diario, el hecho ocurrió el lunes 31 de agosto de 2026 cuando personal policial detuvo el vehículo en el que se movilizaba el artista. En el interior se halló un arma de fuego cuya numeración había sido limada, lo que complica aún más su situación judicial.

La modificación de la calificación del delito implica una posible elevación de la pena en caso de ser condenado, ya que la portación ilegal de un arma de guerra es considerada un delito más grave que la simple tenencia. Las autoridades continúan con las pericias para determinar el origen del arma y si fue utilizada en otros hechos.

Desde Derqui y las localidades vecinas del partido de Pilar, este tipo de operativos forman parte de los controles habituales de seguridad que se intensifican en diferentes puntos del distrito. Vecinos consultados en la zona centro y en Del Viso coincidieron en que la presencia policial en rutas y accesos es constante, aunque reclaman mayor iluminación y patrullaje en barrios periféricos.

La detención se produjo en el marco de un procedimiento rutinario y, según las primeras informaciones, no hubo resistencia por parte del imputado. El caso quedó en manos de la fiscalía local, que ahora deberá avanzar con la investigación para determinar si existen otros involucrados o si el arma tenía algún vínculo con hechos previos en la región noroeste del conurbano.

En los próximos días se espera que se realicen nuevas audiencias donde se defina la situación procesal del cantante, quien ya cuenta con antecedentes en causas similares. Desde el Municipio de Pilar no emitieron declaraciones oficiales sobre este procedimiento en particular, pero fuentes consultadas indicaron que se trata de un caso que se enmarca en las políticas de control de armas y prevención del delito que se llevan adelante en el partido.

Este tipo de noticias genera preocupación en la comunidad de Presidente Derqui, Pilar centro, Manuel Alberti y Del Viso, donde los vecinos suelen compartir en grupos vecinales cualquier novedad vinculada a la seguridad. Por ahora, las autoridades recomiendan circular con documentación al día y respetar las indicaciones policiales en los controles vehiculares.

Fuente: Pilar a Diario