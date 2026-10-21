La Universidad Nacional de Pilar suma once nuevas licenciaturas

Las carreras corresponden a las facultades de Desarrollo Humano, Producción y Tecnología y Ciencias de la Salud. Se incorporan a las 12 tecnicaturas que ya se dictan en la casa de estudios.

La Universidad Nacional de Pilar amplía su oferta académica con la incorporación de once nuevas licenciaturas. Las carreras pertenecen a las facultades de Desarrollo Humano, Producción y Tecnología, y Ciencias de la Salud, y se suman a las doce tecnicaturas que la institución ya ofrece a los jóvenes de Derqui, Pilar y toda la zona.

Esta ampliación representa una buena noticia para quienes buscan continuar sus estudios superiores cerca de casa, sin tener que viajar hasta Capital Federal. Las nuevas opciones abren puertas en áreas que tienen fuerte demanda en el partido y en la región noroeste del conurbano.

Desde la Universidad destacaron que el objetivo es seguir creciendo en cantidad y calidad de propuestas para acompañar el desarrollo local. Las licenciaturas permiten profundizar los conocimientos que muchos estudiantes ya adquieren en las tecnicaturas existentes, facilitando una continuidad natural en la formación.

Vecinos de Presidente Derqui, Del Viso, Manuel Alberti y Pilar centro consultados en los últimos días celebraron la novedad, ya que varias familias tienen hijos en edad universitaria y valoran poder contar con más alternativas educativas a pocos kilómetros de sus barrios.

Las inscripciones y detalles sobre los planes de estudio, correlatividades y modalidades de cursada se pueden consultar directamente en la sede de la Universidad Nacional de Pilar o a través de sus canales oficiales de comunicación. Se recomienda a los interesados acercarse lo antes posible para conocer los requisitos de ingreso y los turnos disponibles.

Esta expansión de la oferta académica refuerza el rol de la universidad como motor de desarrollo para todo el partido de Pilar. Con estas once licenciaturas nuevas, la institución consolida su presencia y responde a las necesidades concretas de los jóvenes que eligen quedarse en la zona para formarse y, más adelante, insertarse laboralmente cerca de sus familias.