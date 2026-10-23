Muestra sobre memoria en el Instituto Superior de Arte y Creatividad de Pilar

En el marco de la Semana de las Artes, alumnos del instituto exponen trabajos vinculados al pasado reciente argentino. La propuesta se puede visitar durante estos días.

En el Instituto Superior de Arte y Creatividad de Pilar se puede visitar una muestra especial dedicada a la memoria, como parte de las actividades de la Semana de las Artes.

Los trabajos fueron realizados por alumnos de las distintas carreras del instituto y tienen como eje central el pasado reciente de nuestro país. La propuesta busca generar un espacio de reflexión a través del arte, con piezas que invitan a los visitantes a pensar sobre la historia y su impacto en la comunidad.

La exposición se enmarca en una semana dedicada a las expresiones artísticas, donde se combinan diferentes disciplinas y se abren las puertas del instituto para que vecinos de Derqui, Pilar y alrededores puedan acercarse a ver lo que están creando los estudiantes.

Los trabajos abordan temáticas sensibles y profundas, utilizando herramientas creativas que van desde lo visual hasta lo audiovisual. Según los organizadores, el objetivo es que la memoria no se pierda y que las nuevas generaciones puedan expresarse sobre estos temas a través del arte.

La muestra está abierta durante estos días y se recomienda a los interesados consultar los horarios de visita directamente en la institución, ubicada en la zona de Pilar. Es una buena oportunidad para acercarse al arte local y al compromiso de los jóvenes con la historia argentina.

Desde la comunidad educativa destacan que iniciativas como esta fortalecen el vínculo entre el instituto, los alumnos y los vecinos del partido, fomentando el diálogo y la creatividad en torno a cuestiones que siguen siendo importantes para todos.