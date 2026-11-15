Morderse la lengua: la muestra de egresados de arte en el CCF de Pilar

22 alumnos del Instituto Superior de Arte y Creatividad exponen sus obras finales en el Centro Cultural Federal. La muestra, que aborda traumas y silencios a través de diversas técnicas, puede visitarse hasta el 28 de noviembre.

En el Centro Cultural Federal de Pilar se inauguró la muestra anual de egresados del Instituto Superior de Arte y Creatividad. Bajo el título “Morderse la lengua”, 22 alumnos del Profesorado de Artes Visuales de cuarto año presentan sus cuerpos de obra finales.

La exposición reúne pinturas, instalaciones, esculturas, grabados, libros de artista y redimix, donde los jóvenes artistas expresan vivencias personales que muchas veces no se pueden poner en palabras. Traumas, angustias y diagnósticos se transforman en lenguaje visual.

Maia Maslach, jefa del departamento de Artes Visuales, señaló que las obras permiten a los estudiantes dar forma a aquello que callan. La muestra es el resultado de años de formación y busca preparar a estos futuros profesores para acompañar a otros en el camino del arte como herramienta de expresión.

Entre las obras destacadas está la instalación de Fabiana Bertoia, que utiliza telas con rostros de mujeres con la boca vendada para hablar de violencia económica. Inspirada en el libro “La caza de brujas” de Silvia Federici, reflexiona sobre la pérdida de autonomía económica de las mujeres desde el feudalismo hasta el capitalismo actual y las dificultades de reinserción laboral después de la maternidad.

Nicole Sánchez, por su parte, presenta un trabajo potente sobre la bipolaridad. A través de autorretratos y múltiples técnicas, transforma su diagnóstico personal en arte, buscando representarse con una imagen más luminosa y hablar de ese tema desde adentro.

La diversidad de lenguajes artísticos presentes confirma que no se trata solo de pintura tradicional: los egresados exploran distintas formas para contar sus historias. El Instituto forma docentes que luego enseñarán arte en escuelas de todo el partido de Pilar.

La muestra “Morderse la lengua” está abierta a toda la comunidad y puede visitarse de lunes a viernes de 9 a 20 hasta el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Centro Cultural Federal de Pilar. Se propone entender al arte no solo como estética, sino también como un lenguaje de sanación y transformación personal.

Con información de medios locales.