Ya se encuentra disponible el Gordo de Navidad en la Provincia

Lotería de la Provincia puso a la venta los billetes del Gordo de Navidad 2026 con un pozo mayor de $1.400 millones por entero. El sorteo se realizará el miércoles 23 de diciembre.

Lotería de la Provincia ya lanzó la venta de billetes para el tradicional Gordo de Navidad, uno de los sorteos más esperados del cierre de año.

El premio mayor será de $1.400 millones por billete entero, y el total de premios repartidos superará los $2.900 millones. Los jugadores podrán adquirirlos en cualquiera de las más de 4.300 agencias oficiales que funcionan en la provincia de Buenos Aires.

Cada billete entero tiene un valor de $80.000 y está compuesto por 10 fracciones de $8.000 cada una. Esta modalidad permite que familias o grupos de amigos compartan la apuesta y participen con una o varias fracciones sin necesidad de comprar el boleto completo.

Te puede interesar Criar a un hijo en Argentina cuesta hasta $728.850 por mes

Además del primer premio, el sorteo incluye importantes sumas para los siguientes puestos, con pagos que alcanzan también a las terminaciones y aproximaciones. La propuesta invita a elegir el número favorito antes de que se realice la extracción.

El sorteo del Gordo de Navidad 2026 se llevará a cabo el miércoles 23 de diciembre a las 21 en el Salón de Sorteos de la sede central del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. La transmisión se realizará en vivo por el canal oficial de YouTube de Lotería de la Provincia.

Para participar, los interesados deben concurrir a una agencia oficial, elegir su número y el agenciero emitirá el ticket correspondiente de inmediato. De esta forma, miles de bonaerenses ya pueden empezar a ilusionarse con cerrar el año con un premio millonario.