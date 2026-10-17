Criar a un hijo en Argentina cuesta hasta $728.850 por mes

Según los últimos datos, la canasta de crianza alcanzó su valor más alto para chicos de 6 a 12 años. El monto incluye tanto gastos en bienes y servicios como el tiempo dedicado al cuidado.

Criar a un hijo en la Argentina se ha convertido en una de las mayores preocupaciones económicas para las familias del partido de Pilar y Presidente Derqui. Según cifras actualizadas al mes de octubre de 2026, el costo mensual puede llegar hasta los 728.850 pesos, siendo el grupo de edad de 6 a 12 años el que registra los valores más altos.

Este cálculo contempla no solo los gastos directos en alimentos, ropa, educación, salud, transporte y recreación, sino también el valor del tiempo que los adultos destinan al cuidado de los niños. En un contexto de inflación sostenida, estos números impactan de lleno en los presupuestos familiares de Derqui, Del Viso, Manuel Alberti y el resto de las localidades del partido.

Los rubros que más peso tienen en la canasta de crianza son la alimentación y la educación, seguidos por los gastos en salud y transporte. Muchas familias locales comentan en las ferias de los sábados y en las juntas vecinales que ajustar el presupuesto se vuelve cada vez más difícil, especialmente cuando hay más de un hijo en edad escolar.

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Desde las organizaciones barriales y centros de salud de la zona noroeste del conurbano se observa un aumento en la demanda de programas de apoyo alimentario y contención para familias con niños. En Presidente Derqui, donde muchos vecinos trabajan en comercios locales o en la industria de la zona, el aumento de los precios de la canasta básica infantil se siente con fuerza.

Aunque el municipio de Pilar ofrece diversas iniciativas de acompañamiento a la primera infancia y programas educativos, el alto costo de vida obliga a muchas familias a reorganizar prioridades, postergar gastos o buscar segundas fuentes de ingreso. Especialistas recomiendan planificar con anticipación y aprovechar las ferias locales para reducir costos en alimentación.

En este escenario, desde Derqui Noticias seguimos de cerca cómo evoluciona esta realidad que afecta directamente el día a día de los vecinos. El dato sirve como alerta para que las familias de la zona puedan organizar mejor sus economías domésticas y buscar las ayudas disponibles en el partido.