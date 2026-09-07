Callejero Fino continúa detenido en Pilar y canceló su gira por España

El cantante derquino permanecerá preso luego de que el fiscal le negara la excarcelación. Una pericia confirmó que el arma encontrada en su camioneta estaba en condiciones de disparar. Por este motivo suspendió el tour que tenía previsto realizar junto a BM.

El trapero derquino Callejero Fino continuará detenido en el partido de Pilar tras la decisión del fiscal de negar su excarcelación. Según informó Pilar a Diario, una pericia preliminar determinó que el arma hallada en su camioneta es apta para disparar, lo que complica su situación judicial.

El artista, oriundo de Presidente Derqui, había sido detenido días atrás en el marco de una causa que se instruye en los tribunales de Pilar. Desde entonces permanece alojado en una comisaría local mientras avanza la investigación. La negativa a su liberación se basa en los primeros resultados periciales sobre el arma secuestrada.

Como consecuencia directa de su situación procesal, Callejero Fino se vio obligado a cancelar la gira por España que tenía programada junto al artista BM. El tour internacional, que incluía varias fechas en territorio europeo, quedó suspendido de manera indefinida.

Vecinos de Derqui y seguidores del artista en el partido de Pilar expresaron su sorpresa por la noticia, ya que el joven venía consolidando una carrera con proyección internacional. En los últimos meses había sumado presentaciones en distintos puntos del país y comenzaba a dar el salto al exterior.

Desde el entorno del cantante indicaron que por el momento no habrá declaraciones oficiales y que se espera el desarrollo de las próximas instancias judiciales. La causa se mantiene en secreto de sumario y los detalles sobre cómo se produjo la detención y el hallazgo del arma no fueron difundidos públicamente.

Este caso se suma a otros hechos de seguridad que vienen siendo seguidos de cerca por los vecinos del partido de Pilar y Derqui, aunque en este caso se trata de una causa puntual vinculada a un referente de la música urbana local.

Las autoridades judiciales de Pilar continuarán con las pericias y los pasos procesales correspondientes. Por ahora, Callejero Fino no podrá retomar sus actividades artísticas hasta que se resuelva su situación legal.