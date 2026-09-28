Condenaron a trader que estafó a amigos en un country de Pilar

Pedro Ilincheta fue sentenciado a 3 años y 2 meses de prisión por defraudar a conocidos de un barrio privado de Pilar. Recaudó más de 270 mil dólares para un supuesto fondo de inversiones. La Justicia además pidió investigar a su madre.

La Justicia condenó a Pedro Ilincheta a la pena de 3 años y 2 meses de prisión por estafar a varios de sus amigos en un country del partido de Pilar.

Según la investigación, el trader había convencido a sus conocidos de invertir en un supuesto fondo de inversiones. De esta manera logró recaudar más de 270 mil dólares que luego no devolvió ni rindió.

El fallo se conoció este lunes 28 de septiembre de 2026 y fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Isidro. La causa se inició tras las denuncias de las víctimas, todas residentes del mismo barrio privado en la zona de Pilar.

Además de la condena, los jueces ordenaron que se investigue la posible participación de la madre del condenado en los hechos. Por el momento no se brindaron más detalles sobre esa línea de investigación.

Los hechos ocurrieron en el ámbito de un country del partido de Pilar, donde Ilincheta tenía vínculos cercanos con las víctimas. Muchas de ellas confiaron en él por la relación de amistad y por la promesa de rendimientos atractivos que nunca se materializaron.

Este tipo de casos genera preocupación en las zonas residenciales del partido, donde los vecinos suelen compartir recomendaciones sobre inversiones y servicios. Desde Derqui y Pilar, varios grupos vecinales han mencionado en los últimos años la necesidad de extremar los cuidados antes de entregar dinero a propuestas que suenan demasiado buenas.

La sentencia aún puede ser apelada. Mientras tanto, la causa por estafa sigue su curso con el pedido de investigación complementaria a la figura de la madre del trader.

Desde la redacción de Derqui Noticias seguiremos de cerca cualquier novedad que surja en los tribunales y que pueda afectar directamente a los vecinos del partido de Pilar.