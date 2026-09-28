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Zoonosis en Pilar: turnos, castración y vacunación

Sedes, horarios y requisitos oficiales de Zoonosis en Pilar: castración y vacunación antirrábica gratuitas, con sede propia en Presidente Derqui.

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Por Priscila Bogado Priscila Bogado es un perfil editorial especializado en la actualidad de Presidente Derqui y el partido de Pilar. Cubre servicios,...
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Placa institucional de Derqui Noticias

Actualizado: 23 de septiembre de 2026. Sedes, horarios y requisitos verificados para la castración y la vacunación antirrábica gratuitas de Zoonosis en Pilar, con la sede propia de Presidente Derqui.

La Dirección de Salud Animal y Zoonosis del Municipio de Pilar ofrece castración y vacunación antirrábica gratuitas para mascotas, con una sede propia en Presidente Derqui además de las de Pilar Centro, Del Viso y Villa Rosa.

Sedes de Zoonosis en Pilar

Sede Dirección
Presidente Derqui Raíces esquina Rivadavia
Pilar Centro Ruta 25, Av. Tratado del Pilar 281
Del Viso Independencia esquina Jiménez
Villa Rosa Serrano y Álvarez Thomas (Plaza 20 de Agosto)
Quirófano móvil Ubicación variable; se consulta por los canales de contacto

Horario: lunes a viernes de 8 a 15 h en todas las sedes fijas.

Vacunación antirrábica gratuita

No hace falta sacar turno: se asiste directamente a cualquiera de las sedes, en el horario de atención.

  • Requisito: que la mascota tenga más de 3 meses.
  • Frecuencia: una vez al año.
  • Costo: gratuita.

Castración gratuita de perros y gatos

A diferencia de la vacunación, la castración sí requiere turno previo.

Requisito Detalle
Gata Mayor a 6 meses
Gato Mayor a 8 meses
Perro o perra Mayor a 6 meses
Ayuno 8 horas de sólidos y 4 horas de líquidos antes del turno
Qué llevar Manta y transportadora
Costo Gratuita

El turno se saca a través de Mi Muni, de forma presencial, telefónica, por la app, por WhatsApp o por la web.

Cómo contactar a Zoonosis

Canal Dato
Teléfono 0800 345 6864
WhatsApp +11 5238 6864
App Mi Muni

Preguntas frecuentes

¿Dónde queda Zoonosis en Presidente Derqui?

En Raíces esquina Rivadavia, con atención de lunes a viernes de 8 a 15 h.

¿Hay que sacar turno para vacunar contra la rabia?

No. La vacunación antirrábica es sin turno: se va directamente en el horario de atención, con la mascota mayor a 3 meses.

¿Cómo saco turno para castrar a mi mascota?

A través de Mi Muni: de forma presencial en cualquier sede, por teléfono, por la app, por WhatsApp o por la web del municipio.

¿La castración y la vacunación tienen costo?

No, ambas son gratuitas en las sedes municipales de Zoonosis.

¿Qué pasa si mi mascota no cumple el ayuno antes de la castración?

El municipio pide 8 horas de ayuno de sólidos y 4 de líquidos antes del turno; no se detalla en la fuente oficial qué ocurre si no se cumple, así que conviene consultarlo al sacar el turno.

¿Hay un operativo de vacunación o castración que se acerque a los barrios?

Zoonosis cuenta con un quirófano móvil, aunque su ubicación es variable y hay que consultarla por los canales de contacto oficiales.

Cómo verificar

Para confirmar la disponibilidad de turnos de castración o cualquier cambio de horario, comunicate al 0800 345 6864, por WhatsApp al +11 5238 6864, o a través de la app Mi Muni.

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