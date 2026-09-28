Zoonosis en Pilar: turnos, castración y vacunación
Sedes, horarios y requisitos oficiales de Zoonosis en Pilar: castración y vacunación antirrábica gratuitas, con sede propia en Presidente Derqui.
Actualizado: 23 de septiembre de 2026. Sedes, horarios y requisitos verificados para la castración y la vacunación antirrábica gratuitas de Zoonosis en Pilar, con la sede propia de Presidente Derqui.
La Dirección de Salud Animal y Zoonosis del Municipio de Pilar ofrece castración y vacunación antirrábica gratuitas para mascotas, con una sede propia en Presidente Derqui además de las de Pilar Centro, Del Viso y Villa Rosa.
Sedes de Zoonosis en Pilar
|Sede
|Dirección
|Presidente Derqui
|Raíces esquina Rivadavia
|Pilar Centro
|Ruta 25, Av. Tratado del Pilar 281
|Del Viso
|Independencia esquina Jiménez
|Villa Rosa
|Serrano y Álvarez Thomas (Plaza 20 de Agosto)
|Quirófano móvil
|Ubicación variable; se consulta por los canales de contacto
Horario: lunes a viernes de 8 a 15 h en todas las sedes fijas.
Vacunación antirrábica gratuita
No hace falta sacar turno: se asiste directamente a cualquiera de las sedes, en el horario de atención.
- Requisito: que la mascota tenga más de 3 meses.
- Frecuencia: una vez al año.
- Costo: gratuita.
Castración gratuita de perros y gatos
A diferencia de la vacunación, la castración sí requiere turno previo.
|Requisito
|Detalle
|Gata
|Mayor a 6 meses
|Gato
|Mayor a 8 meses
|Perro o perra
|Mayor a 6 meses
|Ayuno
|8 horas de sólidos y 4 horas de líquidos antes del turno
|Qué llevar
|Manta y transportadora
|Costo
|Gratuita
El turno se saca a través de Mi Muni, de forma presencial, telefónica, por la app, por WhatsApp o por la web.
Cómo contactar a Zoonosis
|Canal
|Dato
|Teléfono
|0800 345 6864
|+11 5238 6864
|App
|Mi Muni
Preguntas frecuentes
¿Dónde queda Zoonosis en Presidente Derqui?
En Raíces esquina Rivadavia, con atención de lunes a viernes de 8 a 15 h.
¿Hay que sacar turno para vacunar contra la rabia?
No. La vacunación antirrábica es sin turno: se va directamente en el horario de atención, con la mascota mayor a 3 meses.
¿Cómo saco turno para castrar a mi mascota?
A través de Mi Muni: de forma presencial en cualquier sede, por teléfono, por la app, por WhatsApp o por la web del municipio.
¿La castración y la vacunación tienen costo?
No, ambas son gratuitas en las sedes municipales de Zoonosis.
¿Qué pasa si mi mascota no cumple el ayuno antes de la castración?
El municipio pide 8 horas de ayuno de sólidos y 4 de líquidos antes del turno; no se detalla en la fuente oficial qué ocurre si no se cumple, así que conviene consultarlo al sacar el turno.
¿Hay un operativo de vacunación o castración que se acerque a los barrios?
Zoonosis cuenta con un quirófano móvil, aunque su ubicación es variable y hay que consultarla por los canales de contacto oficiales.
Cómo verificar
Para confirmar la disponibilidad de turnos de castración o cualquier cambio de horario, comunicate al 0800 345 6864, por WhatsApp al +11 5238 6864, o a través de la app Mi Muni.
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