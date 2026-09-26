El adiós a las aulas de un docente que hizo de la naturaleza su salón de clases

Fernando D´Auría se jubiló tras más de 40 años de docencia en Pilar. Con sus proyectos plantó más de 35.000 árboles y siempre priorizó la enseñanza de valores a través del contacto con el medio ambiente.

En Presidente Derqui y en todo el partido de Pilar, pocos docentes marcaron tanto a varias generaciones como Fernando D´Auría. Después de más de 40 años dedicados a la enseñanza, este sábado se jubiló dejando un legado que va mucho más allá de las cuatro paredes de un aula.

D´Auría convirtió la naturaleza en su principal herramienta pedagógica. Sus proyectos de forestación y educación ambiental lo llevaron a plantar más de 35.000 árboles en distintos puntos del distrito. Árboles que hoy forman parte del paisaje de Pilar y que, para muchos vecinos, representan las lecciones que este maestro supo transmitir con paciencia y convicción.

“Me dediqué a enseñar en valores”, aseguró el docente al hacer un balance de su carrera. Esa frase resume una forma de trabajar que priorizó el respeto por el entorno, el trabajo en equipo y la responsabilidad con el futuro. En lugar de limitarse a los libros de texto, sacaba a sus alumnos al aire libre para que aprendieran cuidando el suelo, plantando especies nativas y entendiendo el rol de cada uno en el ecosistema local.

Sus iniciativas no quedaron solo en las escuelas. Se extendieron por barrios, plazas y espacios públicos de Pilar, Del Viso, Manuel Alberti y otras localidades. Miles de chicos y jóvenes participaron de las jornadas de plantación, llevando a sus casas no solo un arbolito sino también la idea de que cada acción cuenta para mejorar el lugar donde vivimos.

En las juntas vecinales y grupos de padres todavía se habla de las actividades que organizaba. Muchos exalumnos, hoy adultos con familia propia, recuerdan aquellas mañanas en las que en vez de estar sentados en un banco, estaban con las manos en la tierra aprendiendo sobre el cuidado del ambiente y el valor del esfuerzo compartido.

La jubilación de Fernando D´Auría cierra un capítulo pero deja abiertas muchas semillas. Los árboles que plantó seguirán creciendo y, con ellos, las ideas que sembró en cada chico que pasó por sus clases. En un partido que sigue creciendo y enfrentando desafíos urbanos, su ejemplo de educación en contacto directo con la naturaleza se mantiene más vigente que nunca.

Desde Derqui Noticias felicitamos a este maestro que eligió formar no solo con palabras, sino con acciones concretas y con el ejemplo. Su paso por las aulas deja huella en el verde de Pilar y en la memoria de quienes tuvieron la suerte de ser sus alumnos.