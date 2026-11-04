El programa "Ver bien, aprender mejor" volvió a La Pilarica con entrega de anteojos

Niños, niñas y adolescentes de La Pilarica recibieron anteojos gratuitos en un nuevo operativo del programa municipal. El intendente Federico Achával, junto a Santiago Laurent y Soledad Peralta, encabezaron la actividad que combina salud visual y educación.

El programa “Ver bien, aprender mejor” regresó a La Pilarica con un nuevo operativo de entrega de anteojos para niños, niñas y adolescentes en edad escolar.

La actividad fue encabezada por el intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta. Durante la jornada se entregaron los anteojos recetados a los chicos y chicas que participaron de los controles oftalmológicos previos.

Achával destacó que para el municipio el cuidado de la salud y la educación son prioridades. “Este programa que llevamos adelante desde hace años busca reforzar ambas para que nuestros chicos puedan aprender en las mejores condiciones”, señaló.

Por su parte, Laurent valoró la jornada y el acompañamiento a las familias de La Pilarica. “Fue una gran jornada donde acompañamos a los chicos y chicas de Pilarica en la entrega de sus anteojos recetados para cuidar su salud y aprender de la mejor manera”, expresó.

Soledad Peralta, en tanto, remarcó la importancia de la iniciativa. “Este programa cuida la salud visual de los chicos y refuerza su proceso educativo, por eso es una iniciativa tan importante”, indicó.

“Ver bien, aprender mejor” recorre de forma periódica los barrios de las distintas localidades del partido de Pilar. Allí se realizan controles oftalmológicos gratuitos a estudiantes en edad escolar y, cuando los profesionales lo indican, se entregan los anteojos de forma totalmente gratuita.

De esta manera, el municipio continúa con su política de acercar servicios de salud y educación a los vecinos de las distintas localidades, priorizando el bienestar de los más chicos para que puedan desarrollarse en las mejores condiciones posibles.