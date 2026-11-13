Adjudicaron la reparación de 117 coches del tren San Martín con aire acondicionado incluido

Trenes Argentinos Operaciones asignó los trabajos de intervención pesada a dos empresas. Incluye la instalación de equipos de climatización, algo que no figuraba en la licitación anterior.

Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) adjudicó la contratación para la reparación pesada de 117 coches CSR Puzhen de la línea San Martín. La licitación había sido lanzada en abril de este año.

Según documentos oficiales, el renglón I que comprende 63 coches fue asignado a la UTE Benito Roggio Ferroindustrial – Emepa. El renglón II, con 54 coches, quedó en manos de Materfer. La oferta de Motora Argentina fue desestimada.

Esta misma empresa Motora Argentina había sido adjudicada previamente para la provisión de repuestos para estos coches, que incluyen piezas para frenos, suspensión, neumáticos, componentes electrónicos, iluminación, señalización, puertas y ventanas. Además, realiza tareas de mantenimiento en 34 coches y cinco locomotoras bajo un contrato renegociado del año 2018.

Los trabajos ahora adjudicados consisten en una intervención similar a una reforma de media vida. Los coches, que ya superan los 13 años de servicio sin mantenimiento pesado, recibirán arreglos en bogies, frenos, sistemas eléctricos, tracción, bastidores y daños estructurales en carrocerías y techos.

También se realizarán tareas de interiorismo: reemplazo completo de la carpeta de goma del piso, cambio de asientos, reparaciones en pisos si es necesario, arreglo de ventanas y puertas, y verificación de sistemas de emergencia.

Una de las principales novedades es que se instalarán equipos de aire acondicionado en las unidades. En 2022 se había probado un prototipo con climatización en los Talleres Mechita, pero el proyecto no avanzó en ese momento. Esta mejora no estaba contemplada en la contratación que se lanzó el año pasado y luego fue suspendida.

La primera partida de coches refaccionados se presentó durante el invierno pasado. Con esta adjudicación y la reactivación del contrato de mantenimiento de 2018, se busca mejorar la flota de la línea San Martín.

Un informe reciente de la Auditoría General de la Nación (AGN) había señalado problemas en el material rodante. Según el reporte, casi todas las unidades alcanzaron simultáneamente el kilometraje que requiere reparaciones pesadas. Además, la línea carece de infraestructura y capacidad en sus propios talleres para el mantenimiento preventivo, lo que llevó a tercerizar los trabajos, que no cumplieron los plazos esperados.

A esto se sumó la salida de servicio de la formación involucrada en el siniestro de Palermo en mayo de 2024, que dejó casi un cuarto de la flota fuera de circulación.

Con información de medios locales.