Proponen eliminar las restricciones horarias para la venta de alcohol en la provincia

Un proyecto legislativo busca modificar las normas vigentes que limitan el horario de expendio de bebidas alcohólicas en comercios de Buenos Aires, con impacto directo en Pilar y Derqui.

Un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense propone eliminar las restricciones horarias para la venta de alcohol en toda la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, que modificaría el esquema actual que rige para comercios, genera expectativa en localidades como Presidente Derqui y Pilar, donde muchos vecinos y dueños de negocios siguen de cerca los cambios en las regulaciones municipales.

Actualmente, las normas provinciales establecen límites de horario para la venta de bebidas alcohólicas en supermercados, almacenes y otros locales. La propuesta busca flexibilizar estas restricciones con el objetivo de adaptarlas a las necesidades actuales del comercio y la vida nocturna en el conurbano.

En el partido de Pilar, donde la actividad comercial es intensa en zonas como Derqui centro, Del Viso y Pilar centro, este tipo de modificaciones suelen repercutir en la rutina de los vecinos. Desde hace años se escuchan reclamos tanto de comerciantes que piden mayor libertad horaria como de vecinos que alertan por los efectos en la seguridad y la salud pública.

El proyecto se enmarca en un debate más amplio sobre la regulación del alcohol en la provincia. De avanzar, podría permitir que los comercios extiendan sus horarios de venta más allá de lo que hoy está permitido, siempre que cumplan con otras normativas vigentes.

Desde Derqui Noticias seguimos de cerca cómo estas iniciativas legislativas impactan en el día a día del partido. Por ahora, se trata de una propuesta que deberá pasar por las comisiones correspondientes antes de convertirse en ley.

Los vecinos que quieran conocer más detalles sobre las regulaciones actuales de venta de alcohol pueden consultar los canales oficiales del Municipio de Pilar o las resoluciones provinciales vigentes. Cualquier cambio que se apruebe será comunicado oportunamente para que los comercios y la comunidad estén al tanto de las nuevas reglas.