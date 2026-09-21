Por la visita del Papa, suspenden la Peregrinación Diocesana a Luján

El obispado de Zárate-Campana decidió modificar su calendario habitual. En cambio, el 11 de noviembre saldrá una comitiva desde Pilar para participar de la misa que encabezará el Santo Padre.

La tradicional Peregrinación Diocesana a Luján que organiza el obispado de Zárate-Campana a principios de noviembre no se realizará este año. La decisión se tomó debido a la proximidad de la visita del Papa a nuestro país y la agenda que eso genera en la zona.

Según se informó, la caminata masiva quedará suspendida para evitar superposiciones logísticas con los eventos centrales que se preparan en torno a la presencia del Santo Padre. Esta medida afecta principalmente a los fieles de las localidades que integran la diócesis, incluyendo varios barrios de Pilar y Presidente Derqui.

Sin embargo, no todo es suspensión. Desde la diócesis confirmaron que el 11 de noviembre partirá una comitiva oficial desde Pilar con el objetivo de participar de la multitudinaria misa papal. Se espera que vecinos de Derqui, Del Viso, Manuel Alberti y otras localidades del partido se sumen a esta delegación para vivir el momento histórico.

La peregrinación diocesana es uno de los eventos religiosos más importantes del calendario local. Cada año reúne a miles de personas que caminan durante varios días desde distintos puntos del noroeste del conurbano hasta la Basílica de Luján, renovando promesas y compartiendo su fe en comunidad.

Ante la modificación, desde el obispado recomendaron a los fieles que sigan las novedades a través de los canales oficiales de la diócesis y de las parroquias de Pilar. También recordaron que habrá otras instancias de encuentro y oración durante las semanas previas a la llegada del Papa.

Los vecinos que habitualmente se preparan para la caminata pueden redireccionar su intención hacia la participación en la misa central. Organizaciones barriales y grupos de oración de Derqui ya comenzaron a coordinar cómo viajar ese día para estar presentes en el evento masivo.

Esta será la primera vez en muchos años que la peregrinación diocesana no se concrete en su formato habitual. La expectativa es alta por la visita papal, que marcará un antes y un después para la comunidad católica de la zona norte del Gran Buenos Aires.