El Municipio de Pilar organizó ciclo de formación “Hablemos de Autismo en Comunidad”

Familias y profesionales participaron del encuentro en el Centro Cultural Federal, donde se dialogó sobre inclusión y entornos sociales accesibles. Santiago Laurent y Soledad Peralta acompañaron la actividad.

El Municipio de Pilar llevó adelante el ciclo de formación “Hablemos de Autismo en Comunidad”, un espacio de diálogo abierto a vecinos, familias y profesionales de la zona.

La actividad se desarrolló en el Centro Cultural Federal y contó con la presencia del secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta. Durante el encuentro se conversó sobre la importancia de generar entornos sociales inclusivos y se compartieron experiencias sobre el autismo.

Al finalizar, Laurent señaló que en Pilar acompañan con herramientas y políticas públicas a todas las personas con discapacidad, ya que considera que es una responsabilidad compartida construir desde la comprensión, el respeto y la empatía.

Peralta, por su lado, remarcó que seguirán creando espacios de formación y capacitación para avanzar hacia un Pilar más solidario e inclusivo para todos.

Este ciclo se suma a otras iniciativas que el Municipio viene impulsando en materia de discapacidad, como la entrega de canceladores de sonido, el Pase Libre Multimodal y los talleres de inclusión recreativa destinados a las familias.

La propuesta fue abierta a toda la comunidad y forma parte del compromiso del municipio con la inclusión y el acompañamiento a personas con autismo y sus entornos cercanos en Presidente Derqui, Pilar centro y el resto del partido.