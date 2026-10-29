Calle Ituzaingó cerrada al tránsito por obra pluvial en Pilar centro

Desde el pasado miércoles 28 de octubre de 2026, el tramo entre Bolívar e Hipólito Yrigoyen permanecerá cortado por varias semanas mientras avanzan los trabajos hídricos del Municipio.

Desde esta mañana, la calle Ituzaingó en Pilar centro se encuentra cerrada al tránsito en el tramo que va desde Bolívar hasta Hipólito Yrigoyen. La medida se debe al inicio de una obra pluvial que forma parte de los trabajos hídricos que lleva adelante el Municipio en la zona.

Los vecinos que habitualmente circulan por esa arteria deberán buscar rutas alternativas durante las próximas semanas. Según se informó, la interrupción se extendió por un período estimado de cuatro a cinco semanas, tiempo en el que se colocarán caños y se utilizará maquinaria pesada para avanzar con las tareas.

Estas obras buscan mejorar el escurrimiento del agua en la zona céntrica, un reclamo recurrente de los vecinos cada vez que caen lluvias intensas. Por el momento, no se detallaron desvíos oficiales, por lo que se recomienda circular con precaución y prestar atención a la señalización colocada en el lugar.

Los trabajos se enmarcan en un plan más amplio de mejoras hídricas que el Municipio viene ejecutando en Pilar centro. La llegada de la maquinaria pesada está prevista para los próximos días, lo que podría generar mayor movimiento de camiones y personal en la zona.

Desde Derqui Noticias sugerimos a los automovilistas planificar sus recorridos con anticipación, especialmente a quienes se dirigen hacia el centro o salen desde las calles aledañas. Quienes necesiten información actualizada pueden consultar los canales oficiales del Municipio de Pilar.