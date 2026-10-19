El Papa León XIV podría viajar a Sudamérica: no hay impedimentos clínicos

El cirujano personal del Sumo Pontífice, Stefano Margaritora, aseguró que el estado de salud del Papa permite encarar el viaje. La posibilidad de una visita a la Argentina se reaviva en el partido de Pilar y Derqui.

El cirujano Stefano Margaritora, integrante del equipo médico del papa León XIV, transmitió tranquilidad respecto del estado de salud del Sumo Pontífice. Sus palabras reavivan las expectativas de que el Santo Padre pueda concretar una visita a Sudamérica, con especial atención en la Argentina.

Según las declaraciones del profesional, no existen motivos clínicos que impidan al Pontífice realizar el desplazamiento. Esta información llega en un momento en que diversos sectores de la comunidad católica local vienen siguiendo de cerca cualquier novedad sobre la posible gira papal.

En Presidente Derqui y el resto del partido de Pilar, donde la fe católica tiene fuerte presencia en barrios, capillas y fiestas patronales, la noticia genera expectativa. Muchos vecinos recuerdan las visitas anteriores de Jorge Bergoglio y sueñan con que León XIV pueda llegar a la región.

Desde las juntas vecinales y grupos parroquiales ya circulan comentarios sobre qué significaría una eventual escala en el noroeste del conurbano. Aunque todavía no hay fechas ni confirmación oficial de itinerario, el parte médico abre la puerta a que los preparativos avancen en los próximos meses.

El equipo de salud que acompaña al Papa evalúa permanentemente su condición. Margaritora, con años de experiencia en el cuidado de la máxima autoridad de la Iglesia, enfatizó que el estado actual no presenta contraindicaciones para vuelos de larga distancia ni para las actividades propias de una visita pastoral.

En las últimas semanas, distintas parroquias de Pilar centro, Del Viso y Manuel Alberti han incluido intenciones especiales por la salud del Pontífice durante las misas dominicales. La posibilidad de un viaje a la tierra natal de su antecesor inmediato genera emoción entre los fieles de la zona.

Desde el municipio de Pilar aún no se han realizado declaraciones formales, ya que se trata de una agenda que depende directamente de la Santa Sede y de las autoridades eclesiásticas locales. Sin embargo, en los pasillos municipales y en las conversaciones de vecinos se nota el interés por lo que podría significar en términos de organización y repercusión para la comunidad.

Mientras se espera información más concreta sobre posibles fechas, los católicos de Derqui y Pilar mantienen la esperanza. El parte médico favorable del cirujano Stefano Margaritora se convierte en un primer paso importante para que el anhelado viaje a Sudamérica pueda concretarse en el futuro cercano.