Achával participó de la histórica misa del Papa León XIV en Luján

El intendente de Pilar estuvo presente en la Basílica junto a miles de fieles de la zona. Destacó el mensaje de solidaridad y unión del Sumo Pontífice.

El intendente Federico Achával participó el pasado miércoles 11 de noviembre de 2026 de la misa que el Papa León XIV ofició en la Basílica de Luján, un evento que reunió a más de tres millones de personas.

Desde su cuenta de X, el jefe comunal describió la jornada como “un día histórico en la Basílica de Luján, en nuestra provincia de Buenos Aires”. Resaltó la convocatoria masiva y el mensaje del Santo Padre enfocado en la humanidad, la solidaridad y el compromiso con los demás.

Achával remarcó que la experiencia “nos llena de orgullo y nos recuerda la importancia de construir una sociedad en la que nadie quede atrás”. Participaron fieles de diferentes localidades del partido de Pilar, incluyendo delegaciones de iglesias y capillas locales.

Más tarde compartió un video con reflexiones finales. “Con muchísima emoción vivimos un encuentro que nos va a quedar para siempre en el corazón. Una alegría inmensa haber compartido este momento junto a todo el pueblo de Pilar, nuestras iglesias y capillas, y millones de argentinos que se movilizaron para ser parte de este día tan especial”, expresó.

El Papa dejó “un mensaje profundo de esperanza y de futuro, que nos invita a seguir construyendo un país más justo, con un pueblo unido, solidario y que no deje a nadie atrás”, agregó el intendente.

La visita papal generó una gran movilización desde el partido de Pilar hacia Luján, con muchos vecinos que se organizaron para asistir a la histórica misa.