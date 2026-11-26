El juez federal de Campana procesó sin prisión preventiva a Damián Avelino Giles, un albañil de 49 años de Villa Rosa. El hombre niega haber llamado al 911 y la investigación incluyó peritaje de voz y tecnología de rastreo.

Un obrero de 49 años oriundo de Villa Rosa fue procesado por el juez federal de Campana Adrián González Charvay. Se lo acusa de haber llamado al 911 para amenazar con matar al Papa León XIV, en vísperas de su visita a la Argentina.

El hecho se conoció a partir de una denuncia anónima recibida el viernes 6 de noviembre en el Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) 911 de La Plata. En esa llamada, según la denuncia, se escuchó la frase "Voy a matar al Papa, voy a matar al Papa".

La Policía Federal, a través del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), inició las tareas para identificar al autor. Usaron fuentes abiertas, vigilancia y un IMSI Catcher, dispositivo que permite rastrear celulares en tiempo real. En menos de 24 horas lograron ubicar el teléfono involucrado y allanaron una vivienda en la calle Sívori, en Villa Rosa.

Allí detuvieron a Damián Avelino Giles, quien se desempeña como albañil. El hombre quedó imputado por los delitos de "amenazas anónimas agravadas en concurso ideal con intimidación pública agravada".

Durante la investigación se realizó un peritaje acústico sobre la voz de la llamada. Según trascendió, el resultado no fue concluyente por la corta duración de la comunicación. Giles declaró el 10 de noviembre y negó rotundamente haber realizado la amenaza. Su defensa presentó además el testimonio de su esposa Esmeralda para desvincularlo del hecho.

Pese a estos elementos, el juez González Charvay consideró que hay pruebas suficientes para procesarlo en esta etapa. Sin embargo, decidió no mantenerlo con prisión preventiva al entender que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Por eso ordenó su inmediata libertad.

Con información de Pilar a Diario — Policiales.