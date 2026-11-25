Inhabilitan hasta 2099 la licencia de la joven pilarense que hizo trompos con su camioneta en Pinamar

Lara Magalí Rapallo, oriunda de Pilar y conocida como Naotzumi en redes, fue suspendida preventivamente de conducir hasta el año 2099 tras realizar maniobras peligrosas en una RAM rosa en el balneario La Frontera.

Una joven de 20 años oriunda de Pilar fue inhabilitada para conducir hasta el año 2099 por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires tras realizar maniobras peligrosas con una camioneta en las playas de Pinamar.

Lara Magalí Rapallo, conocida en redes sociales como Naotzumi, conducía una Dodge RAM 1500 Laramie color rosa en la zona de La Olla, en el balneario La Frontera. Según las imágenes que se viralizaron, el vehículo realizaba trompos a gran velocidad mientras cuatro personas viajaban paradas en los laterales, exponiendo a todos a un riesgo evidente.

La medida preventiva de suspensión de la licencia fue dispuesta por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial luego de que el video se difundiera ampliamente en redes. La acción se enmarca en la Ley de Tránsito 13.927 y se tomó de forma inmediata ante la gravedad del hecho ocurrido el fin de semana pasado.

Además, la camioneta fue secuestrada por personal policial. El operativo involucró a la DDI Dolores, la Subdivisión de Dolores y efectivos de la Estación de Policía Comunal de Pinamar, que interceptaron el rodado en las calles Shawn y Del Olimpo de esa localidad balnearia.

En un primer momento circularon versiones sobre una posible detención de la conductora, pero Rapallo lo desmintió en sus propias redes. La joven, que cuenta con más de 90 mil seguidores en Instagram y 100 mil en la plataforma de streaming Kick, publicó una historia aclarando que no estuvo detenida y que una imagen que circuló sobre su supuesto arresto fue generada con inteligencia artificial.

“Gente, no estuve detenida, la foto es IA, obviamente, no tiene mis tatuajes. Estoy desde hoy en el hotel, jamás estuve detenida ni mucho menos presa o con causas, no crean todo lo que ven en las noticias”, escribió.

La causa penal se investiga por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona las maniobras peligrosas con vehículos automotores. Intervienen la UFID 4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, y el Juzgado de Garantías 6 de Villa Gesell, a cargo de Leopoldo Mancinelli, en el ámbito de la Departamental Judicial Dolores.

El hecho generó indignación entre vecinos y turistas que se encontraban en el lugar, ya que las maniobras se realizaron en una zona con presencia de personas y en un espacio habilitado como balneario.

Con información de Pilar a Diario — Información General.