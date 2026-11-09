Identificaron al motociclista que murió tras circular a contramano en Panamericana

El accidente ocurrió en el kilómetro 43 de la autopista. La víctima, identificada como Nelson Alberto Ramos, de 33 años y vecino de Del Viso, falleció en el acto tras ser embestido por un auto.

Un motociclista de 33 años perdió la vida en la noche del sábado tras circular a contramano por la Panamericana a la altura del kilómetro 43, en el partido de Pilar.

El accidente se produjo minutos después de las 23, cuando Nelson Alberto Ramos, domiciliado en la calle Lola Mora de Del Viso, manejaba una moto Gilera 110 en sentido hacia CABA. A la altura de calle Oliden fue embestido por un Toyota Corolla Cross que era conducido por una mujer.

El impacto hizo que el cuerpo de la víctima saliera despedido varios metros y cayera en la mano que va hacia Provincia. El deceso fue inmediato y restos quedaron diseminados en la zona del choque. El tránsito debió ser cortado en ambos sentidos de la autopista, desviándose el flujo por la colectora.

Al lugar llegaron personal policial, de la Guardia Urbana, de Autopistas del Sol y de Defensa Civil, que colocó un gazebo para cubrir los restos mientras se trabajaba en el lugar. El hecho fue informado al 911.

Según información recabada en la zona, las autoridades continúan con la investigación para intentar ubicar testigos presenciales y analizan las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el tramo.

El cuerpo quedó tendido en el sentido hacia Provincia y los trabajos en la calzada se extendieron durante la madrugada de el pasado domingo 8 de noviembre de 2026.

Este tipo de accidentes en Panamericana genera preocupación entre los vecinos que circulan diariamente por la zona norte del partido de Pilar, donde el tránsito intenso y las maniobras imprudentes suelen ser motivo de reclamos en las juntas vecinales.