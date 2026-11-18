Un repartidor pilarense sufrió una grave herida en el cuello tras impactar contra un cable tendido a baja altura mientras circulaba en moto. El hecho ocurrió este martes al mediodía en un sector sin señalización.

Un repartidor de Pilar vivió un momento límite este martes al mediodía cuando un cable suelto que cruzaba la ruta 25 a baja altura lo enganchó del cuello y lo arrojó de su motocicleta.

El episodio ocurrió alrededor de las 12.30 en un tramo de la ruta 25 con circulación intensa y velocidades habituales de entre 60 y 80 km/h. La víctima, Bruno Villanueva, trabaja como delivery de una aplicación de pedidos y transitaba por la zona cuando se topó con los cables sin ningún tipo de advertencia previa.

Según su propio relato, en el lugar había una cuadrilla de la firma Rowing realizando tareas de tendido o mantenimiento, pero sin colocar conos reflectivos, carteles preventivos, banderilleros ni ningún corte parcial de la calzada. El cable lo golpeó en el cuello y lo hizo perder el control de inmediato, provocando una violenta caída sobre el asfalto.

Las imágenes que el mismo joven compartió muestran una herida profunda y una marca de quemadura por fricción que rodea casi toda la circunferencia de su cuello, a muy pocos centímetros de haber causado una lesión irreversible. “Me podría haber cortado el cuello, me podría haber pasado un auto por encima, me podría haber matado”, describió con crudeza.

Tras el impacto, Villanueva se levantó y reclamó a los operarios presentes, pero según denunció, estos minimizaron lo ocurrido y se hicieron los desentendidos. Indignado por la falta de medidas de seguridad y la ausencia de asistencia, decidió radicar una denuncia formal ante la Comisaría 1° de Moreno, que tiene jurisdicción sobre ese tramo de la ruta.

Al mismo tiempo, el motociclista pilarense busca testigos que hayan pasado por la ruta 25 cerca de las 12.30 y hayan visto a los trabajadores sin señalización. También solicita cualquier registro de cámaras de seguridad o videos tomados con celulares que puedan servir como prueba en la causa judicial y administrativa.

“ Hoy fui yo, mañana puede ser un pibe en bici, una madre con su hijo, cualquiera. ¿Están esperando que pase una tragedia para poner dos conos? No lo voy a dejar así”, expresó Villanueva.

Con información de medios locales.