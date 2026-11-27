La Noche de la Universidad en la UNPilar: un encuentro abierto con la comunidad

Este viernes 27 de noviembre, la Universidad Nacional de Pilar abre sus puertas de 18 a 22 para compartir producciones estudiantiles, arte, ciencia y espectáculos en vivo. Una propuesta gratuita para vecinos y familias en Villa Rosa.

Este viernes 27 de noviembre la Universidad Nacional de Pilar (UNPilar) organiza la Noche de la Universidad, un evento abierto a toda la comunidad que servirá como cierre del cuatrimestre.

La jornada se llevará a cabo de 18 a 22 en la sede central ubicada en Honorio Pueyrredón 1837, Villa Rosa. Vecinos, familias y cualquier interesado podrán recorrer las nuevas instalaciones y conocer de cerca los trabajos y producciones que los estudiantes de casi todas las carreras realizaron durante este ciclo lectivo.

La propuesta combina ciencia, cultura, tecnología y espectáculos en vivo. Desde la organización prepararon una grilla variada con actividades interactivas y artísticas pensadas para diferentes públicos, con el objetivo de que la noche sea disfrutable tanto para jóvenes como para adultos y chicos.

Con esta iniciativa, la UNPilar busca reforzar el vínculo con el distrito de Pilar e invitar a los pilarenses a conocer y apropiarse del espacio universitario. Se trata de una oportunidad para compartir una velada de encuentro, celebración y difusión de lo que se genera dentro de la casa de estudios.

El evento es gratuito y no requiere inscripción previa. Solo se pide llegar con tiempo para poder recorrer con tranquilidad las distintas propuestas que se armarán en las instalaciones.

Con información de Pilar a Diario — Información General.