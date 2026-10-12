Al ritmo de La Ricarda, el candombe gana espacio en Pilar

La agrupación de La Lonja cumple tres años y convoca cada domingo a vecinos de Pilar y Del Viso para tocar tambores de forma abierta y gratuita.

Desde hace tres años, un grupo de vecinos de La Lonja viene impulsando la difusión del candombe en el partido de Pilar. Se trata de la agrupación La Ricarda, que todos los domingos se reúne para hacer sonar sus tambores en espacios públicos.

La convocatoria es completamente abierta y gratuita. Quienes quieran sumarse solo tienen que acercarse con ganas de aprender y participar. Según los organizadores, no se necesita experiencia previa: el objetivo es compartir el ritmo y la alegría del candombe con cualquiera que se anime.

Habitualmente se instalan en la plaza del centro de Pilar o en Del Viso, dos puntos que facilitan la llegada de familias y jóvenes de distintas localidades del partido. Allí arman un círculo donde repiten los pasos básicos, explican los diferentes tambores y dejan que el sonido llene el lugar.

El candombe, ritmo de origen uruguayo con fuerte raíz africana, viene ganando adeptos en la zona noroeste del conurbano. En Pilar, La Ricarda se convirtió en uno de los espacios más estables para practicarlo de manera comunitaria. Los vecinos que se acercan destacan la sensación de libertad y el ambiente de encuentro que se genera alrededor de los tambores.

La actividad se mantiene con el esfuerzo de sus fundadores y la participación constante de quienes ya forman parte del grupo. No hay inscripción ni costo: solo hay que presentarse cualquier domingo en el lugar de la convocatoria.

Para muchos pilarenses, estas reuniones se transformaron en un momento de distensión y conexión con la cultura afro rioplatense. Al mismo tiempo, ayudan a visibilizar expresiones artísticas que antes tenían menos presencia en los espacios públicos del distrito.

La Ricarda sigue creciendo domingo a domingo. Quienes ya participaron cuentan que el ritmo se vuelve adictivo y que el ambiente es siempre de buena onda, con gente de todas las edades compartiendo un mismo pulso.