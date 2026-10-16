Llegarán nuevas formaciones para el tren San Martín que une Pilar con Retiro

Trenes Argentinos concretó el primer pago para adquirir 43 formaciones que se distribuirán en las líneas metropolitanas, incluyendo el ramal Pilar-Retiro. Una mejora esperada por miles de vecinos del partido.

Vecinos de Presidente Derqui, Del Viso y Pilar que viajan a diario hacia Retiro tendrán una mejora en el servicio del tren San Martín. Trenes Argentinos avanzó con el primer pago para la compra de 43 formaciones cero kilómetro que se incorporarán a las líneas metropolitanas.

La noticia llega en un momento en el que muchos usuarios reclaman mayor frecuencia y mejores condiciones en los vagones, especialmente en el ramal que pasa por las estaciones locales. Si bien aún no se informó la fecha exacta de llegada de los nuevos trenes, el paso dado por la empresa estatal marca el inicio de un proceso que se espera beneficie directamente a los pasajeros del partido de Pilar.

El servicio del San Martín es uno de los más utilizados por los trabajadores que se trasladan desde la zona noroeste del conurbano hacia la Ciudad de Buenos Aires. En las últimas semanas, los grupos de vecinos en redes y chats de las juntas vecinales volvieron a mencionar problemas como demoras, falta de aire acondicionado y vagones en mal estado.

Desde el municipio de Pilar se viene siguiendo de cerca el tema del transporte público, ya que una mejora en el tren impacta de lleno en la movilidad diaria de miles de familias. Fuentes locales indicaron que estos nuevos trenes permitirán reforzar las formaciones existentes y, en el mediano plazo, aumentar la oferta de servicios.

Por el momento no se detalló cuántas formaciones exactas corresponderán al ramal San Martín ni en qué plazos se concretará la entrega. Lo que sí está confirmado es que el primer desembolso ya fue realizado, lo que abre la puerta a la incorporación de material rodante moderno.

En Derqui y Pilar, donde muchas personas dependen del tren para ir a estudiar o trabajar, esta noticia es recibida con expectativa. Desde la redacción seguiremos de cerca los próximos anuncios oficiales para informar cuándo comenzarán a rodar las nuevas formaciones por las vías que cruzan nuestro distrito.

Los usuarios que quieran estar al tanto pueden consultar las actualizaciones en los canales oficiales de Trenes Argentinos. Mientras tanto, el consejo de siempre: chequear el estado del servicio antes de salir hacia la estación.