Pelea entre una pasajera y una inspectora en el tren San Martín en Pilar

Una mujer que viajaba sin boleto se enfrentó a los golpes con una integrante de la patrulla de control en una formación del ramal San Martín. El incidente quedó registrado en video.

Un video que circula en las redes muestra el momento en que una pasajera y una inspectora de la patrulla de control del tren San Martín terminaron a los golpes dentro de un vagón. El hecho ocurrió en el partido de Pilar y generó comentarios entre los vecinos que utilizan diariamente el servicio.

Según las imágenes, la discusión comenzó cuando la inspectora recriminó a la mujer por viajar sin haber pagado el boleto correspondiente. La pasajera respondió de mala manera y, en pocos segundos, el intercambio verbal escaló hasta convertirse en un forcejeo físico entre ambas.

El incidente tuvo lugar en una formación del ramal San Martín que circula por la zona de Pilar. Vecinos que suelen tomar el tren desde Derqui o Del Viso señalaron que este tipo de controles se han intensificado en los últimos meses, aunque también reconocen que a veces surgen tensiones con pasajeros que no cumplen con el pago.

Hasta el momento no se informó sobre heridos ni sobre si se realizaron denuncias formales. Las imágenes muestran que otros pasajeros observan la escena sin intervenir directamente, mientras el tren continúa su recorrido.

En los grupos de WhatsApp de vecinos de Presidente Derqui y Pilar el video se compartió rápidamente. Algunos usuarios piden mayor presencia de seguridad en las estaciones y dentro de las formaciones, mientras otros llaman a respetar las normas básicas de convivencia y pago del boleto.

Desde la empresa Trenes Argentinos no emitieron comunicados oficiales sobre este caso puntual. El servicio del San Martín es utilizado diariamente por cientos de trabajadores y estudiantes que se trasladan entre las localidades del partido de Pilar y la Ciudad de Buenos Aires.

Este tipo de episodios genera preocupación en la comunidad porque afecta la percepción de seguridad en el transporte público. Vecinos consultados en la estación de Derqui coincidieron en que es importante mantener el respeto mutuo, tanto de parte de los pasajeros como de los inspectores.

El video, que dura apenas unos segundos, ya se viralizó en redes locales y continúa generando opiniones divididas entre quienes apoyan la labor de control y quienes consideran que el accionar de la inspectora fue excesivo.