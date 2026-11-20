La línea San Martín, que conecta Presidente Derqui, Villa Astolfi y Pilar con Retiro, registró una caída del 6,4% en pasajeros pagos y una evasión que supera el 28% durante 2026.

Los trenes que unen Presidente Derqui, Villa Astolfi y Pilar con la Ciudad de Buenos Aires transportan cada vez menos pasajeros que pagan boleto. Según datos oficiales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la línea San Martín tuvo una baja del 6,4% en la cantidad de pasajeros pagos entre enero y octubre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

En paralelo, crece la cantidad de personas que viajan sin abonar el pasaje. En el San Martín la evasión alcanzó un promedio de más del 28% durante 2026, lo que significa que más de uno de cada cuatro viajes se realiza sin pagar. Este ramal es el que registra el mayor aumento en la falta de pago entre las siete líneas que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El promedio general de pasajeros pagos en toda la red metropolitana fue de 22,2 millones por mes en los primeros diez meses del año, un 12,8% menos que en 2025. Si se compara con 2019, la caída llega al 38,9%. En el caso del San Martín, que pasa por las estaciones de Derqui y Pilar, la tendencia sigue la misma dirección aunque con una merma algo menor que el promedio.

La evasión no es uniforme. Mientras el San Martín supera el 28%, el Belgrano Norte (que une Villa Rosa con Retiro) se ubica en torno al 16%. En otras líneas como el Mitre se registraron picos de casi el 40% en algunos meses. Los inspectores siguen subiendo a los trenes para controlar el pago, multando o bajando a quienes no tienen boleto.

La crisis económica y el deterioro del servicio explican en gran parte esta realidad. Los vecinos de Derqui y Pilar que usan el tren a diario cuentan que los horarios son más irregulares y que los vagones llegan más vacíos. La regularidad absoluta de los servicios se ubicó en 77,2% en promedio, es decir que casi uno de cada cinco trenes no cumplió con el horario previsto.

Además, bajó la cantidad de pasajeros que viajan con pases o franquicias, especialmente en las líneas San Martín y Mitre. Cada tren del AMBA llevó en promedio 447 pasajeros pagos en el segundo trimestre de 2026, un 4% menos que un año antes.

Los datos surgen del informe que los operadores entregan a la CNRT y fueron publicados por medios locales. Para los usuarios de Presidente Derqui, Del Viso, Villa Astolfi y Pilar, esto se traduce en menos gente usando el servicio y más presión sobre quienes sí pagan su boleto.

Con información de medios locales.