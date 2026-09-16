Pilar avanza con los trabajos en el arroyo Pinazo para mejorar el drenaje

El municipio continúa las tareas a lo largo del cauce para optimizar la circulación del agua y prevenir inundaciones. El intendente Federico Achával recorrió personalmente el estado de la obra.

El partido de Pilar sigue adelante con las obras en el arroyo Pinazo, una de las intervenciones clave para el manejo del agua en la zona. Los trabajos se centran en el cauce principal con el objetivo de optimizar el drenaje pluvial y garantizar una mejor circulación del agua durante las lluvias.

Estas tareas incluyen la remoción de sedimentos, la limpieza de márgenes y la adecuación de sectores donde el flujo se ve obstruido. De esta forma se busca reducir el riesgo de anegamientos en los barrios cercanos, que históricamente sufren complicaciones cuando llueve con intensidad.

El intendente Federico Achával recorrió la zona para verificar el avance de las máquinas y dialogar con los vecinos que viven en las inmediaciones. Durante la visita, se destacó la importancia de estas obras para la prevención y el cuidado del ambiente, ya que un arroyo en condiciones permite que el agua fluya sin generar problemas mayores.

Desde el municipio explicaron que los trabajos se realizan de manera continua y que buscan abarcar la mayor extensión posible del cauce. Aunque no se dieron plazos exactos de finalización, el compromiso es seguir avanzando para dejar el arroyo en las mejores condiciones posibles antes de la llegada de las lluvias más fuertes.

Los vecinos de las localidades cercanas, como Derqui y Pilar centro, vienen reclamando hace tiempo mejoras en los arroyos y zanjas. Esta obra responde directamente a esos pedidos y forma parte de un plan más amplio de mantenimiento de cursos de agua en todo el partido.

Con estas intervenciones, el municipio busca no solo resolver problemas puntuales sino también fortalecer la infraestructura hídrica de la zona, que es fundamental para el día a día de miles de familias. Se recomienda a los vecinos evitar arrojar residuos en las inmediaciones del arroyo para que los trabajos tengan mayor efectividad a largo plazo.