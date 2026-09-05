Se presentó “Pilar, un libro de historias 2” con la identidad local en primer plano

El nuevo trabajo de Sergio Abrate y Alejandro Lafourcade se lanzó en el CCF de Pilar con un emotivo reencuentro de personajes, lugares y hechos del pasado del partido.

En una noche que reunió a vecinos y amantes de la historia local, se presentó en el Centro Cultural Federal (CCF) de Pilar el libro “Pilar, un libro de historias 2”, escrito por Sergio Abrate y Alejandro Lafourcade.

El evento, que tuvo lugar el sábado 5 de septiembre de 2026, permitió a los presentes reencontrarse con personajes, lugares y hechos del ayer que marcaron la identidad del partido. Según los autores, este segundo volumen continúa el camino iniciado con el primer tomo, profundizando en anécdotas y relatos que forman parte del patrimonio cultural de la zona.

La presentación contó con la participación de público que se acercó para compartir recuerdos y conocer más sobre la historia barrial. El libro recorre distintos rincones de Pilar, Derqui, Del Viso y otras localidades, rescatando historias que muchas veces se transmiten de boca en boca pero que pocas veces quedan plasmadas por escrito.

Abrate y Lafourcade, con una mirada cercana y respetuosa, ponen en valor la memoria colectiva. Durante la charla, se destacaron relatos sobre antiguos comercios, figuras emblemáticas del barrio y sucesos que moldearon la vida cotidiana de los pilarenses a lo largo de las décadas.

Vecinos de distintas edades se acercaron al CCF para adquirir su ejemplar y dialogar con los autores. La identidad en primer plano fue el eje que atravesó toda la presentación, reforzando el sentido de pertenencia a un partido que sigue creciendo pero que no quiere olvidar sus raíces.

“Pilar, un libro de historias 2” se suma a las publicaciones que ayudan a mantener viva la memoria local. Desde Derqui Noticias celebramos estas iniciativas que permiten a los lectores conocer mejor el lugar donde viven y, sobre todo, valorar a quienes lo construyeron antes.