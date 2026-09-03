Llega la Expo Educativa 2026 en Pilar: cómo participar y qué opciones hay

El 17 de septiembre se realizará en el Microestadio Ricardo Rusticucci la Expo Educativa 2026 con entrada libre y gratuita. Universidades, institutos superiores y centros de formación profesional estarán presentes para orientar a estudiantes y familias del partido.

Este jueves 17 de septiembre se llevará a cabo la Expo Educativa 2026 en el Microestadio Ricardo Rusticucci de Pilar, un espacio pensado para que jóvenes, familias y adultos que quieran retomar sus estudios puedan conocer de primera mano las opciones educativas disponibles en la zona.

La entrada es libre y gratuita, y la jornada reunirá a universidades nacionales y privadas, institutos superiores y centros de formación profesional. Los asistentes podrán consultar sobre carreras, inscripciones, requisitos y salidas laborales directamente con representantes de cada institución.

El evento se enmarca en la agenda local de orientación vocacional que busca acercar la oferta educativa al territorio, evitando que los pilarenses tengan que viajar lejos para informarse. Según la información oficial, la expo será un punto de encuentro donde se podrán resolver dudas sobre modalidades presenciales, a distancia y becas.

Desde hace años, este tipo de ferias se consolidan como referencia para miles de familias de Derqui, Del Viso, Manuel Alberti, Fátima y Pilar centro que están definiendo el futuro de sus hijos o su propio camino de formación.

Quienes asistan podrán recorrer stands, participar de charlas informativas y obtener material para llevar. No se requiere inscripción previa, solo presentarse en el lugar durante el horario de la actividad.

La iniciativa es organizada por el Municipio de Pilar y cuenta con la participación de las principales casas de estudio de la región. Es una oportunidad concreta para comparar opciones y tomar decisiones informadas sin costo.