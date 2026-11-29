Según estudio de la FEB, el 44% de los jóvenes apuesta todos los días

Un relevamiento provincial de la Federación de Educadores Bonaerenses reveló datos alarmantes sobre ludopatía en estudiantes y el conocimiento que tienen los docentes del problema.

Un estudio realizado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) en los últimos meses encontró que el 44% de los jóvenes apuesta a diario.

Según el comunicado de la entidad, el relevamiento provincial abarcó miles de casos para conocer el vínculo entre la ludopatía y el espacio escolar. Los datos muestran que, además del 44% que apuesta diariamente, casi el 24% lo hace más de tres veces por semana.

El 98% de esas apuestas se realiza a través de plataformas online. Las categorías más elegidas son máquinas de azar (54,9%), videojuegos (51,5%), apuestas deportivas convencionales (34,5%), apuestas deportivas en directo (21,8%) y póker (18,4%).

El segmento de edad más comprometido es el que va de 15 a 17 años, con el 34,3% de los casos. Le siguen los jóvenes de 18 a 24 años (32,1%) y los mayores de 25 años (31,1%).

Entre los educadores, el 58% conoce en su entorno a personas que realizan apuestas. Además, un 27% de los docentes indicó que sus alumnos llevan adelante algún tipo de mecanismo de apuesta, y un 22% conoce a alguien del entorno docente que apuesta.

La FEB comenzó a trabajar activamente sobre esta temática a principios de 2024, convencida de la importancia de hablar del tema. Desde entonces organizó jornadas y talleres orientados a la prevención y a brindar herramientas prácticas a los docentes.

La entidad sostiene que las mejores estrategias deben centrarse en el trabajo en equipo, creando espacios de supervisión de las situaciones áulicas y generando prácticas que impliquen el cuidado de la dimensión emocional del docente.

Con información de Pilar a Diario — Información General.