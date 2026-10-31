Campaña de concientización por el cáncer de mama en Manuel Alberti

El intendente Federico Achával, junto a funcionarios, acompañó una jornada de chequeos y charlas en la UDI local para promover la detección temprana.

El Municipio de Pilar continúa con su agenda de prevención durante el mes del cáncer de mama. El pasado viernes 30 de octubre se realizó una jornada integral de chequeos y charlas informativas en la Unidad de Diagnóstico Integral (UDI) de Manuel Alberti.

El intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno Santiago Laurent y la secretaria General Soledad Peralta estuvieron presentes en la actividad, acompañados por el secretario de Salud Hernán Galimberti y la subsecretaria de Políticas Sanitarias Rosario Beláustegui.

Achával destacó la importancia de estas iniciativas para acercar información y promover la detección temprana. “Estuvimos llevando adelante distintas iniciativas para promover la prevención, acercar información y concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama”, señaló.

El jefe comunal agregó que se organizaron charlas, testeos y controles especialmente dirigidos a las mujeres de Manuel Alberti para que puedan acceder a la atención y contar con herramientas concretas para cuidar su salud.

Por su parte, Santiago Laurent resaltó el rol del sistema de salud pública del distrito. “En Pilar tenemos un sistema de salud pública que llega a nuestras localidades con centros de atención como esta UDI que recibe a los vecinos y vecinas de Manuel Alberti con atención en diferentes especialidades, tecnología y equipamiento para cuidar su salud”.

Soledad Peralta, en tanto, subrayó la relevancia de este espacio para la comunidad local. “Este espacio de salud es muy importante para la comunidad de Manuel Alberti porque acá las familias de la localidad cuentan con guardia, atención en diferentes especialidades, tecnología y equipamiento con el que el equipo médico profesional cuida la salud de la comunidad”.

La actividad se enmarca en el trabajo municipal para acercar la salud a los diferentes barrios y localidades del partido, con foco en la prevención y el acceso a controles.

Desde la comuna indicaron que seguirán impulsando este tipo de jornadas durante todo el mes para seguir concientizando a las vecinas sobre la importancia de los chequeos regulares.