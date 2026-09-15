Suelta de libros gratis en la Biblioteca Bartolomé Mitre este miércoles

En el marco del Día de las Bibliotecas Populares, el miércoles 23 se realizará una suelta de libros donde los vecinos podrán llevarse ejemplares de todos los géneros de manera gratuita.

Este miércoles 23 de septiembre se llevará a cabo una suelta de libros en la Biblioteca Bartolomé Mitre, en el marco de la celebración del Día de las Bibliotecas Populares.

La actividad permitirá que los visitantes se lleven de forma gratuita ejemplares de todos los géneros literarios que tengan disponibles. Se trata de una propuesta abierta a toda la comunidad de Presidente Derqui, Pilar y las localidades del partido que busca fomentar la lectura y el intercambio de material bibliográfico.

La iniciativa forma parte de las actividades que se organizan habitualmente en las bibliotecas populares del distrito para acercar la cultura a los vecinos. En esta ocasión, la suelta invita a que cada persona pueda elegir los títulos que más le interesen sin costo alguno.

La Biblioteca Bartolomé Mitre es uno de los espacios culturales más tradicionales de la zona noroeste del conurbano y suele recibir propuestas de este tipo para promover el hábito de la lectura entre chicos, jóvenes y adultos.

Se recomienda a los vecinos que quieran participar acercarse durante el horario de apertura del miércoles para poder elegir sus libros. La suelta se enmarca en una jornada de puertas abiertas para celebrar el rol de las bibliotecas en la comunidad.

Esta clase de actividades refuerza el vínculo entre los vecinos y los espacios culturales municipales y barriales, permitiendo que los libros circulen y lleguen a más hogares del partido de Pilar.