Pilar vive una semana a pura diversión y destrezas con Festi Circo

Desde este lunes y hasta el sábado, el Festi Circo llena de magia los Clubes Municipales y el Paseo del Centro con payasos, malabaristas y equilibristas para toda la familia.

Pilar se llena de risas, destrezas y color esta semana con la llegada del Festi Circo, una propuesta pensada para disfrutar en familia y al aire libre.

La iniciativa comenzó este lunes 14 de septiembre en distintos Clubes Municipales del partido y se extenderá hasta el sábado, cuando tenga su gran cierre en el Paseo del Centro. Payasos, malabaristas, equilibristas y otros artistas circenses serán los protagonistas de estas jornadas que buscan llevar diversión a diferentes barrios.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Pilar y busca acercar el arte circense a los vecinos de manera gratuita. Durante los primeros días, las familias podrán acercarse a los clubes para disfrutar de shows cortos con diferentes números que combinan humor, equilibrio y habilidades.

El punto alto llegará el sábado, cuando todo se concentre en el Paseo del Centro. Allí se montará un programa más completo con varias presentaciones a lo largo de la jornada. Es una buena oportunidad para que chicos y grandes pasen una tarde diferente en el corazón de Pilar.

Vecinos de Derqui, Del Viso, Manuel Alberti y otras localidades ya se están organizando para acercarse a las sedes más cercanas. Como siempre, se recomienda consultar los horarios y lugares exactos en los canales oficiales del municipio para no perderse ninguna función.

El Festi Circo forma parte de la agenda de actividades que el municipio viene impulsando para fortalecer la vida barrial y ofrecer opciones recreativas accesibles. En una semana donde las familias buscan planes económicos y al aire libre, esta propuesta llega como una excelente alternativa.

Desde la vereda, muchos padres comentan que este tipo de eventos ayudan a que los chicos desconecten de las pantallas y disfruten de shows en vivo que estimulan la imaginación. Además, ver de cerca a los artistas genera un vínculo especial y muchas veces despierta vocaciones.

Si estás por la zona de Pilar centro o de los barrios donde funcionan los clubes municipales, no dejes pasar la oportunidad. Llevá a los más chicos, prepará la merienda y viví una semana distinta, llena de aplausos, trucos y mucha alegría.