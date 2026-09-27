Pilar avanza con sistema de monitoreo y alerta temprana ante eventos hídricos

La iniciativa permitirá conocer en tiempo real el comportamiento del Río Luján y los arroyos del distrito para anticipar posibles crecidas y mejorar la respuesta ante inundaciones.

El municipio de Pilar sigue avanzando en la implementación de un sistema de monitoreo y alerta temprana para eventos hídricos que le permitirá a las autoridades y vecinos tener mayor previsibilidad ante posibles crecidas del Río Luján y los arroyos locales.

Según los detalles difundidos, el proyecto busca conocer en tiempo real el comportamiento de los cursos de agua del distrito. De esta manera, se apunta a contar con mayor capacidad de anticipación y mejorar los protocolos de respuesta en caso de inundaciones, un problema recurrente en varias zonas de Pilar y localidades como Derqui, Del Viso y Manuel Alberti.

El sistema se enmarca en las políticas de prevención y gestión de riesgos que viene impulsando el gobierno local. Con esta herramienta, los equipos municipales podrán recibir datos actualizados sobre niveles de agua, caudales y otras variables clave para tomar decisiones más rápidas y efectivas.

En Presidente Derqui y barrios cercanos al Río Luján, donde los vecinos conocen de cerca los efectos de las crecidas, esta novedad genera expectativas. Muchos recuerdan las inundaciones de años anteriores que afectaron viviendas, calles y comercios de la zona, y valoran cualquier avance que ayude a estar mejor preparados.

Desde la comuna indicaron que el monitoreo en tiempo real será fundamental para activar alertas preventivas, coordinar evacuaciones si fuera necesario y optimizar el trabajo conjunto con organismos provinciales y nacionales especializados en hidrología.

El proyecto se suma a otras obras de infraestructura hídrica que se vienen realizando en el partido, como la mejora de desagües pluviales y la limpieza regular de arroyos. El objetivo es reducir los riesgos y proteger a las familias que viven en zonas vulnerables.

Vecinos de las zonas ribereñas consultados en los últimos meses coincidieron en que contar con información precisa y actualizada marca una diferencia importante a la hora de organizar la vida cotidiana cuando se anuncian tormentas fuertes.

Desde Derqui Noticias seguiremos informando sobre los plazos de implementación y los puntos donde se instalarán los sensores, para que los vecinos sepan cómo funcionará el sistema en cada barrio.