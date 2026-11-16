A 85 años del ciclón que azotó Pilar, Derqui y Fátima

El 15 de noviembre de 1941 un fuerte ciclón causó graves daños en el casco céntrico de Pilar, Presidente Derqui y Empalme (hoy Fátima). Sin víctimas fatales, dejó calles cubiertas de árboles caídos y techos volados.

El sábado 15 de noviembre de 1941, hace exactamente 85 años, un ciclón azotó con fuerza el partido de Pilar. El fenómeno natural generó importantes destrozos en el casco céntrico, Presidente Derqui y Empalme, la localidad que hoy se conoce como Fátima.

Las calles quedaron cubiertas de árboles volteados y chapas de zinc que volaron de los techos de las casas. Según las crónicas de la época, varios vecinos sufrieron daños en sus propiedades. Entre los más afectados se mencionaron Isidro Laroza, Apolinario Herrera, Pastor Montenegro, Agustín Morelli, Miguel Fortez y Pando Carabassa, junto a muchos otros.

El diario La Nación, que cubrió el hecho a nivel nacional, reportó cuatro heridos: Rogelio Basilio, Mario González, María de Figueroa y Dante Dellavedova. A diferencia de otros fenómenos similares, en esta oportunidad no hubo víctimas fatales que lamentar.

Este ciclón llegó apenas 13 años después de otro evento de gran magnitud que había golpeado la zona en 1928. Aquel 14 de enero, fuertes vientos destruyeron más de un centenar de casas, vidrieras y letreros, arrancaron árboles y doblaron los postes del telégrafo casi a 90 grados. En esa ocasión sí hubo una víctima fatal: el derquino Natalio Marani. Varios lesionados fueron atendidos en la antigua sala de primeros auxilios junto a la Municipalidad, y un herido de gravedad fue trasladado en tren a la Capital Federal.

Más cerca en el tiempo, el partido volvió a sufrir temporales de gran intensidad. El 25 de julio de 2011, una tormenta con ráfagas de hasta 104 kilómetros por hora y caída de granizo dejó alrededor de 300 viviendas sin techo, destruyó autos, derribó unos 200 árboles y afectó el suministro eléctrico de miles de usuarios.

El 17 de diciembre de 2023, otro temporal se ubicó entre los más dañinos registrados. Sin víctimas ni heridos, provocó daños en 94 viviendas particulares, derribó 1.438 árboles y 375 postes, dejó 477 cables colgando de servicios de telefonía, electricidad e internet, y tumbó 37 carteles en la vía pública.

Estos eventos forman parte de la memoria colectiva de los vecinos de Pilar y sus localidades. Cada temporal recuerda la vulnerabilidad de la zona ante fenómenos climáticos fuertes y la necesidad de estar preparados.

Con información de medios locales.