Comenzó el operativo municipal en Pilar para acompañar a los peregrinos a Luján

Desde las 18 del martes se cortó la Ruta 34 al tránsito vehicular y se montaron postas de hidratación y sanitarias para los fieles que caminan hacia la misa del Papa León XIV. El miércoles hubo colectivos gratuitos para el regreso.

Desde las 18 de el pasado martes 10 de noviembre comenzó en Pilar el operativo municipal pó acompañar a los vecinos que ya empezaron a peregrinar hacia la Basílica de Luján, donde el Papa León XIV oficiará una misa el miércoles por la mañana.

La Ruta 34 quedó cortada al tránsito de vehículos entre Pilar y Luján, por lo que solo se puede circular a pie. Los primeros peregrinos ya se encuentran en camino y a lo largo del recorrido se encontrarán con un dispositivo de seguridad y asistencia dispuesto por el Municipio.

El operativo incluye 30 móviles y 500 agentes que patrullarán de forma continua el trayecto. Además, se montaron tres postas de hidratación y sanitarias: una en la intersección de las rutas 34 y 28, otra en el cruce con la calle 70 y la tercera a mitad de camino entre esta última y la Ruta 6.

Personal municipal recorrerá permanentemente la ruta con móviles y motos de seguridad para asistir a los fieles ante cualquier necesidad. El objetivo es garantizar el bienestar de todos los pilarenses que decidan participar de esta peregrinación.

Para el regreso, una vez finalizada la misa del miércoles, desde las 11 el Municipio dispondrá de colectivos gratuitos que trasladarán a los vecinos de vuelta a Pilar.

Esta cobertura se basa en la información oficial difundida por el medio local Pilar a Diario.